Demirtaş'tan 'seçimden sonra ortaya çıkacak gerçekler' paylaşımı

6 yıldan uzun süredir Edirne Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Demirtaş, şunları kaydetti:

Seçimden sonra ortaya çıkacak gerçeklerden biri de; Saray tarafından satın alınmış adaylar, ceplerine bol para doldurulmuş muhalif görünümlü “gazeteciler” ve partilerin içine sızdırılmış ajanlar olacak.

Ultra milliyetçi görünüp muhalefet edenlere kulaklarınızı tıkayın. Erdoğan’a açıktan destek veremedikleri için, muhalif görüntüsüyle görevlerini yerine getiriyorlar. Umutlarınızı, geleceğinizi satanlara bir ders verin ve oyunuzu değişim için kullanın.