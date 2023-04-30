Kemal Can: Bu iktidar hikayesini bitirdi, bunun muhalefetçe kabullenilmesi hep biraz gecikmeli oluyor

Gazeteci - yazar Kemal Can, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine iki haftanın kaldığı Türkiye'de, muhalefet kanadında heyecanın sahaya yeteri kadar yansıtılamadığını söyledi.

Medyascope'taki yazısında iktidar partisinin hikayesini bitirdiğini, çözüm kabiliyetini kaybettiğini ve şimdi de psikolojik üstünlüğünden olduğunu dile getiren Can, "Ancak nedense bunun idraki, belki de muhalefetçe kabullenilmesi hep biraz gecikmeli oluyor" ifadesini kullandı.

Kemal Can'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"(...) Bu konuda ilham verici örnekler veren HDP seçmenine bakabiliriz. Yıllardır hemen her seçimden önce doğrudan sonuçlara etkili olabilecek ve zaten öyle olsun diye yapılan saldırılara uğruyorlar. Siyasetçiler, adaylar, sandık müşahitleri, gazeteciler, avukatlar gözaltına alınıyor; sandıklar taşınıyor, sandık başlarına polis-asker-korucu yığılıyor; karşılarındakiler, yakınlarındakiler, dostlar, düşmanlar parmak sallayarak konuşmakta sakınca görmüyor; seçim bürolarına saldırılar oluyor, parti merkezleri basılıyor, yasaklar getiriliyor. İktidarın bu konuda yapabileceklerinde sınır olmayacağını herkes biliyor hatta bazıları makul buluyor veya sessizlikle karşılıyor. Fakat HDP seçmeni yine senelerdir, dikkatini iktidarın yapabilecekleri, bunun yaratabilecekleri üzerinde yoğunlaştırmayıp kendi alacağı sonuca odaklanmayı beceriyor.

Her azalanın yerine dahil edebildiği birisiyle halay kurmayı, en sıkıntılı zamanda bir hareketlilik yaratmayı becerebiliyor. Bu iktidar, hikayesini bitirdi, siyasi desteğini yitirdi, çözüm kabiliyetini kaybetti, şimdi de psikolojik üstünlüğünden oldu. Ancak nedense bunun idraki, belki de muhalefetçe kabullenilmesi hep biraz gecikmeli oluyor. (...)"

Yazının tamamı.