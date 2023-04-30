Süleyman Soylu: Şahan Gökbakar namuslu bir adamsa...

İki hafta sonra düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için "15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir" ifadesini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepkiler sürüyor.

Eleştirilen biri de, oyuncu - komedyen Şahan Gökbakar'a aitti: "Gerçekten biz de demokratik bir seçim diye oy falan verecektik. Meğer batının darbe planıymış. Allah yardımcımız olsun."

TV100'de katıldığı programda Gökbakar'ın sözleri hatırlatılan Soylu, "Namuslu bir adamsa kaçak yaptığı yeri ortadan kaldırsın" ifadesini kullandı.