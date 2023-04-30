Süleyman Soylu: Şahan Gökbakar namuslu bir adamsa...

14 Mayıs'taki seçimleri "Batı'nın siyasi darbe girişimidir" diye tanımlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisini eleştiren Şahan Gökbakar'ı hedef aldı: "Namuslu bir adamsa kaçak yaptığı yeri ortadan kaldırsın."

Son Güncelleme:
Süleyman Soylu: Şahan Gökbakar namuslu bir adamsa...

İki hafta sonra düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için "15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir" ifadesini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepkiler sürüyor. 

Eleştirilen biri de, oyuncu - komedyen Şahan Gökbakar'a aitti: "Gerçekten biz de demokratik bir seçim diye oy falan verecektik. Meğer batının darbe planıymış. Allah yardımcımız olsun."

TV100'de katıldığı programda Gökbakar'ın sözleri hatırlatılan Soylu, "Namuslu bir adamsa kaçak yaptığı yeri ortadan kaldırsın" ifadesini kullandı. 

Etiketler
Şahan Gökbakar Süleyman Soylu seçim 2023
Son Güncelleme:
Hep yanlış pişirmişiz… Aşçıların sırrı ortaya çıktı: Un helvasını tam kıvamlı yapan tüyo Hep yanlış pişirmişiz… Aşçıların sırrı ortaya çıktı: Un helvasını tam kıvamlı yapan tüyo
Meral Akşener'den kadınlara çağrı: Özgecanlar, Emine Bulutlar için bana güç verin; saygısız, iftiracı erkeklerle mücadele etmek için bana güç verin 'Özgecanlar, Emine Bulutlar için bana güç verin'
Nazarları hemen değen 3 burç.. Asla onlarla dertleşmeyin.. Nazarları hemen değen 3 burç.. Asla onlarla dertleşmeyin..
Erdoğan'ın Rize mitingi öncesi CHP'nin afişleri söküldü Erdoğan'ın Rize mitingi öncesi CHP'nin afişleri söküldü
ÇOK OKUNANLAR
İktidara yakın iki araştırma şirketi peş peşe anket paylaştı: İşte aday aday, parti parti son oy oranları İktidara yakın iki araştırma şirketi peş peşe anket paylaştı
TEAM Araştırma'nın son anketi: Kılıçdaroğlu birinci turda da Erdoğan'ın önüne geçti Son anket: Kılıçdaroğlu birinci turda da Erdoğan'ın önüne geçti
Bakan Kurum açıkladı: AKP’nin masasındaki ankette Erdoğan’ın oy oranı yüzde kaç? AKP’nin masasındaki ankette Erdoğan’ın oy oranı yüzde kaç?
Boşanacakları ileri sürülüyordu: Arzum Onan sessizliğini bozdu, Mehmet Aslantuğ'dan yorum gecikmedi Arzum Onan sessizliğini bozdu, Mehmet Aslantuğ'dan yorum gecikmedi
Ekonomi zirvesindeki 'anket': 'Kim kazanır?' diye soruldu, salonun yüzde 60'ı el kaldırdı 'Kim kazanır?' diye soruldu, 'salonun yüzde 60'ı el kaldırdı'