CHP'li Başarır: Senin benim gibi mutfağı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya'ya yolluyoruz

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, partisinin Anamur'da düzenlenen mitinginde kalabalığa seslendi.

CHP'li Başarır, konuşmasında şunları kaydetti:

"Anamur’u görsünler, bayrak nedir, vatan nedir, memleket nedir, Kuva-i Milliye nedir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk nedir görsünler. 14 Mayıs’ta darbe yapacaklar diyen Süleyman Soylu görsün. Kim görsün? Seçim akşamı şampanya patlatacak diyen Bekir Bozdağ görsün. Değerli hemşerilerim, biz barış için geliyoruz, biz kardeşlik için geliyoruz. Biz ülkeyi bölmek için asla gelmiyoruz. Beni 5 yıl boyunca Anamur’dan Tarsus’a kadar binlerce vatandaşım aradı. Hastane için aradı, yurt için aradı, burs için aradı ama ben birine hangi partilisin demedim. Çünkü bizim ortak paydamız Mersin, bu memleket."

'MİLLİYETÇİLİĞİ İSTİKLAL MARŞI'NI KOPYA ÇEKEREK OKUYAN ESKİ BAŞBAKANDAN ÖĞRENMEDİM'

CHP’li Başarır Anamur’daki mitingte konuşmasına şu sözlerle son verdi: "Ben milliyetçiliği Anamur’un, Gülnar’ın, Mut’un bu yörüklerinden öğrendim. İstiklal Marşı’nı kopya çekerek yanlış okuyan eski başbakandan öğrenmedim. Size bir söz veriyorum; çocuklarım, gençlerim, kadınlarım, amcalarım, çiftçilerim, öğretmenim, polislerim, askerim var burada. 14 Mayıs’ta halkın cumhurbaşkanı milletini en iyi şekilde temsil edecek olan, çocukları bizim gibi yaşayan, senin benim gibi mutfağı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nu Çankaya’ya yolluyoruz."