Son Dönemdeki Açıklamaları Tepki Çekmişti: Mansur Yavaş'tan Görevi Bırakma Sinyali

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, dün Polatlı’daki bir iftar programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yavaş, ikinci döneminin sonunda görevi bırakma sinyali verdi.

Yavaş konuya ilişkin açıklamasında, “İki gün önce bir konuşma yaptık. Herkes başka bir yere çekeceğim diye uğraşıyor. Çekebilirsiniz. Siyaset anlayışınız öyle olabilir. Ama kalkıp da böyle mübarek günlerde kul hakkını bile unutacak kadar bu siyasete daldıysanız Allah sizi ıslah etsin. Başka diyecek bir şeyimiz yok” ifadelerini kullandı.

6 yıldır, herhangi bir vatandaşı ayırt etmediğine dikkat çeken Yavaş, “Bir Allah'ın kulu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın altı milyon insanın içerisinde herhangi birisi, herhangi bir sebeple ayırt ettiğini görüp şahitlik eden varsa vallahi istifaya hazırım” dedi.

Yavaş, görevi bırakma sinyali verdiği açıklamasının devamında, “Cenabı Allah görevimizin sonunda buraya inşallah vedalaşmaya da geleceğiz. Vedalaşmaya geldiğimizde sizin karşınızda alnı açık sizlerin başını eğdirmeyecek bir şekilde gelip sizlerden helallik alarak görevi bırakmayı nasip etsin diyorum” diye konuştu.

Kaynak: ANKA