İYİ Parti'de üst düzey istifa!

Son dakika haberi... İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, görevinden istifa etti.

İYİ Parti'de üst düzey istifa!

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifasını, "Yöneticilerimizin ısrarı üzerine beklememi rica ettikleri için bugün açıklıyorum" diyen Kadıoğlu, "Daha önce bir partiden iki kere İl Başkanlığı teklifi ve bir başka partiden Kurucu Üyelik teklifi almama rağmen partime sadakat sebebiyle hepsini elimin tersiyle ittim" dedi.

"SÖZLER YERİNE GETİRİLMEDİ"

Açıklamasının devamında Kadıoğlu, özetle, "Parti kuruluş aşamasında kendine verilen sözlerin yerine getirilmediğini" dile getirdi.

ÖZCAN KADIOĞLU KİMDİR?

Özcan Kadıoğlu, 1 Ağustos 1968 tarihinde Burdur’un Bucak ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Bucak'ta tamamladı. 1986 – 1990 yılları arasında Ankara’da Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 1990 - 1995 yılları arasında yine Gazi Üniversitesi Fen Fakültesinde yüksek lisansını yaptı. Özcan Kadıoğlu, üniversiteden mezun olduktan sonra Ankara'da 4 yıl öğretmenlik yaptı. 1995 yılında öğretmenlik mesleğinden ayrılarak ticaret hayatına başladı ve halen devam ediyor. İngilizce bilen Özcan Kadıoğlu, evlidir ve 2 kızı vardır. Antalya Lara’da “La Bergamote” adlı bir pastane sahibidir.

Özcan Kadıoğlu, Dünya Gazetesi’ndeki ekonomi yazılarıyla tanınmaktadır.

İYİ Parti'de üst düzey istifa! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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