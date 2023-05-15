Yeniden Refah Partisi, beş sandalye kazandı: Erbakan da Meclis’te

Yeniden Refah Partisi (YRP), Türkiye genelinde beş milletvekilliğini garantiledi. Partinin genel başkanı Fatih Erbakan da Meclis yolcusu.

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Yeniden Refah Partisi, beş sandalye kazandı: Erbakan da Meclis’te

Cumhur İttifakı çatısı altında ayrı listelerde seçime giren Yeniden Refah Partisi, gece boyu manipülatif veri yayınlamasıyla tartışma konusu olan Anadolu Ajansı'nın (AA) saat 9:30 verilerine göre beş milletvekilliği kazandı.

YRP, İstanbul’da her bölgeden birer tane olmak üzere toplam üç milletvekili kazandı. Parti ayrıca Kocaeli ve Konya’da da birer milletvekilliğini garantiledi.

Partinin genel başkanı Fatih Erbakan da İstanbul 2’nci bölgeden seçildi.

YRP’den milletvekili seçilen diğer isimler şöyle:

Suat Pamukçu: İstanbul 1’inci bölge
Fatih Erbakan: İstanbul 2’nci bölge
Doğan Bekin: İstanbul 3’üncü bölge
Mehmet Aşıla: Kocaeli
Ali Yüksel: Konya

YRP, Türkiye genelinde yüzde 2,84 oy kazanarak Hazine yardımı için gerekli ‘yüzde 3 oy’ şartını az farkla kaçırdı.

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