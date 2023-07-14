Merdan Yanardağ hakkında yeni gelişme: Tarih verildi

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile ilgili iddianame kabul edildi. Yanardağ için tutukluluk devam kararı verildi. Duruşma 04 Ekim 2023 tarihine bırakıldı.

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Merdan Yanardağ hakkında yeni gelişme: Tarih verildi

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

AKP’li Galip Ensarioğlu’nun PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la ilgili açıklamalarını ‘4 Soru 4 Yanıt’ programında değerlendiren TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın kırpılarak yayınlanan açıklamaları sonrasında başlatılan soruşturmada sona gelindi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame üzerindeki incelemeleri tamamlayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek tensip zaptını hazırladı.

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DURUŞMA TARİHİ VERİLDİ, HAPSİ İSTENDİ

Sanık avukatı tarafından sunulan tahliye talepli dilekçeyi de değerlendiren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Yanardağ’ın “Terör örgütü propagandası yapma” ve “Suçu ve suçluyu övme” iddiasıyla 10 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

İddianamede savcılık suçlamaya gerekçe olarak, terörist Duran Kalkan’ın iki farklı açıklamasını gerekçe gösterdi. Terörist Kalkan ile Yanardağ’ın açıklamaları arasında savcılık paralellik kurmaya çalıştı.

Heyet, ilk duruşmanın 4 Ekim'de yapılmasını kararlaştırdı.

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