Can Atalay: Madem yemin etmek için ben gelemiyorum, heyetinizi buraya davet ediyorum

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Yargıtay'ın tahliye talebini reddetmesi üzerine bir açıklama yaptı. Atalay TBMM Başkanı'na seslenerek "Madem ben oraya gelemiyorum, yemin etmek için heyetinizi buraya davet ediyorum" dedi.

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Can Atalay: Madem yemin etmek için ben gelemiyorum, heyetinizi buraya davet ediyorum

Gezi davası nedeniyle milletvekili seçildiği halde tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Yargıtay'ın tahliye talebini reddetmesine bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Atalay, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Başkanlık Divanı üyelerine çağrı yaptı.

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Twitter hesabından Yargıtay'ın ret kararına dair paylaşım yapan Atalay, “Biz söyleyeceğimizi söyledik. 2013’te Taksim’de ne söylediysek duruşma salonlarında da aynısını söyledik. Bugün de tekrarlıyoruz. Gezi’den suç çıkaramazsınız. Artık; bugüne kadar susanlar, yarım ağız konuşanlar, konuşuyormuş gibi yapanlar konuşmalı" dedi.

Atalay'ın açıklaması şöyle oldu:

"ZULME UĞRAYAN HERKES İÇİN HERKES KONUŞMALI"

Atalay'ın paylaşımları şöyle:

"Bu hukuksuzluğu, hukuk devletine beton dökme girişimini kendi meselesi görenler ve görmesi gerekenler konuşmalı. ‘Biz memleketi sokakta bulmadık, olmadık komplo teorilerine boyun eğmeyeceğiz’ diyenler konuşmalı. Sadece benim için değil, ağır ceza tehditlerine rağmen Gezi’yi savunmaktan bir adım bile geri durmayanlar için konuşmalı. Zulme uğrayan herkes için herkes konuşmalı. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Baki ilk selam."

Not: TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı’nın sayın üyeleri, durumun vehameti karşısında artık ciddiyetle sorumluluğunuzu yerine getirmeniz gerekiyor. Madem şimdilik ben oraya gelemiyorum, o zaman yemin etmek için heyetinizi buraya davet ediyorum.

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Can Atalay Gezi davası
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