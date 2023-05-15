Kemal Kılıçdaroğlu: Sandıkları terk etmeyin

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi ve sayım devam ediyor.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklamalarda bulundu.

ke koymayın. Her bir oy sayılana kadar buradayız. Sandıkları ve seçim kurullarını asla terk etmeyin"

Kılıçdaroğlu, "Oyumuzun yüksek olduğu yerlerde ısrarla sonuçlara itiraz ediyorlar. Üst üste itirazlarla sistemi bloke ediyorlar. Ankara'da 300, İstanbul'da 700 sandıkta itiraz var. 11 kere itiraz edilen sandık var. Bloke ettiğiniz Türkiye'nin iradesidir. Bu işin oldubittiye getirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bırakın oyla gelsin sonuç sonuç bir an evvel belli olsun. İtirazlarla bu işi engelleyemezsiniz, algı yönetimiyle uğraşmayı bırakın. Bırakın oylar gelsin, sonuç bir an önce belli olsun. Milletin iradesinden korkmayın" dedi.