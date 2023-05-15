Kulis: Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ı aradı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ATA İttifakı'ndan rakibi Sinan Oğan'ı aradığı öğrenildi. İddia, CHP Genel Merkezi'ne dayandırıldı.

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Kulis: Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ı aradı

Türkiye'nin kaderini şekillendirecek seçimlerde oy sayım işlemi sürüyor. Veri akışıyla ilgili tartışmalar yaşanırken yarışın cumhurbaşkanlığı ayağının ikinci tura kalması bekleniyor. 

Gazeteci Barış Pehlivan, tartışmalar sürerken dikkati çeken bir kulis bilgisini paylaştı; Halk TV yayınında şunları söyledi: 

"Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ı arayıp kutladı bu başarısından dolayı. Büyük ihtimalle yakın zamanda bir görüşme gerçekleştirecekler. Bu, CHP Genel Merkezi kaynaklı bir kulis."

Hem ANKA hem de tartışmalı Anadolu Ajansı (AA) verilerinde ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın yüzde 5 dolaylarında oy aldığı görülüyor. 

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