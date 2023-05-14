Sinan Ateş cinayetiyle gündemdeydi: MHP’li Olcay Kılavuz, Meclis dışı kaldı

Sinan Ateş cinayeti zanlılarını evinde sakladığı iddiasıyla gündeme gelen MHP Mersin Milletvekili adayı Olcay Kılavuz, Meclis dışı kaldı.

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Sinan Ateş cinayetiyle gündemdeydi: MHP’li Olcay Kılavuz, Meclis dışı kaldı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti zanlılarından Tolga Demirbaş’ın evinde bulunmasıyla gündeme gelen Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, yeni dönemde vekil olmayacak. 

Sinan Ateş cinayeti zanlılarını evinde saklamasıyla gündeme gelen Olcay Kılavuz, Meclis dışında kaldı. Sinan Ateş suikastı şüphelilerinden Tolgahan Demirbaş'ın gözaltı tutanağı savcılık dosyasına girmişti.

Ancak tutanaktan, Demirbaş'ın evinde yakalandığı MHP'li Kılavuz'un adının çıkarıldığı ortaya çıkmıştı. Önceki dönemde birinci sıra adayı olan Kılavuz, Mersin dördüncü sıradan aday gösterilmişti. 

Sandıkların yüzde 97,5’inin açıldığı şehirde MHP şu an Mersin’de resmi olmayan rakamlara göre iki vekil çıkarmış durumda. 

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