İstanbul’da sayılan oylar ilçe seçim kurullarına getiriliyor

İstanbul’da okullarda sayılan oylar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı. Yüksek Seçim Kurulu yetkilileri tarafından kontrol edilen oy torbaları tekrar mühürlenerek kapatılıyor.

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İstanbul’da sayılan oylar ilçe seçim kurullarına getiriliyor

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de bitti.

İstanbul'da da okullarda sayım işlemi biten oylar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı.

TEKRAR MÜHÜRLENİYOR

Seçim kurullarında Yüksek Seçim Kurulu yetkilileri tarafından kontrol edilen oy torbaları tekrar mühürlenerek kapatılıyor.

Sandıklar kapandı, oylar sayılıyor: Anadolu Ajansı'na göre; Erdoğan'ın oyları yüzde 50'nin altına düştüSandıklar kapandı, oylar sayılıyor: Anadolu Ajansı'na göre; Erdoğan'ın oyları yüzde 50'nin altına düştüSeçim

Kaynak: Gerçek Gündem

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