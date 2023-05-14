Özgür Özel: Arkadaşlarımız çuvallara ve demokrasiye kahramanca sahip çıkıyorlar

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi ve sayım devam ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, oy sayma işlemi devam ederken Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özel, “Mızrak çuvala sığmadı. AA %59 ile başladı. Erdoğan'ın oyu % 49’a düştü. Düşüş sürecek. Önde olduğumuz sandıklar kasti ve haksız itirazlarla geriye bırakılmıştı. İlçe Seçim Kurullarında sıra bekliyorlar. Arkadaşlarımız çuvallara ve demokrasiye kahramanca sahip çıkıyorlar” ifadelerini kullandı.