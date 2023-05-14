Özgür Özel: Arkadaşlarımız çuvallara ve demokrasiye kahramanca sahip çıkıyorlar

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, oy sayma işlemi devam ederken Twitter hesabından "Arkadaşlarımız çuvallara ve demokrasiye kahramanca sahip çıkıyorlar” açıklamasında bulundu.

Özgür Özel: Arkadaşlarımız çuvallara ve demokrasiye kahramanca sahip çıkıyorlar

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi ve sayım devam ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, oy sayma işlemi devam ederken Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özel, “Mızrak çuvala sığmadı. AA %59 ile başladı. Erdoğan'ın oyu % 49’a düştü. Düşüş sürecek. Önde olduğumuz sandıklar kasti ve haksız itirazlarla geriye bırakılmıştı. İlçe Seçim Kurullarında sıra bekliyorlar. Arkadaşlarımız çuvallara ve demokrasiye kahramanca sahip çıkıyorlar” ifadelerini kullandı.

Etiketler
2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim CHP
100 TL altındaki sucuk sucuk olmayabilir! Evde kendiniz bu teknikle yapın 100 TL altındaki sucuk sucuk olmayabilir! Evde kendiniz bu teknikle yapın
Salça küflenmesini jilet gibi ünleyen teknik! 1 sene bile bozulmuyor Salça küflenmesini jilet gibi ünleyen teknik! 1 sene bile bozulmuyor
Fatih Altaylı, AKP kulislerini paylaştı: İkinci tura hazırlanalım Fatih Altaylı, AKP kulislerini paylaştı
CHP, Rize’den 43 yıl sonra vekil çıkarıyor CHP, Rize’den 43 yıl sonra vekil çıkarıyor
ÇOK OKUNANLAR
Sandığa giderken dikkat: Sakın unutmayın yoksa oy kullanamazsınız Sandığa giderken dikkat: Sakın unutmayın yoksa oy kullanamazsınız
Uzman isim açıkladı: Bu akşam internet kesilirse ne yapmalısınız? Bu akşam internet kesilirse ne yapmalısınız?
Canan Karatay haklı çıktı: Zararlı değil yararlıymış Canan Karatay haklı çıktı: Zararlı değil yararlıymış
Seçim günü izlenebilecek sinema tarihine damga vurmuş 10 kült film Seçim günü izlenebilecek sinema tarihine damga vurmuş 10 kült film
Türkiye kritik virajda: Gazeteler 14 Mayıs seçimlerini nasıl gördü? Gazeteler 14 Mayıs seçimlerini nasıl gördü?