Fatih Altaylı, AKP kulislerini paylaştı: İkinci tura hazırlanalım

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AKP kulislerinde seçim sonuçlarına ilişkin konuşulanları sosyal medya hesabından aktardı. Altaylı, "Genel merkezdeki ve saraydaki hava ikinci tura hazırlanalım yolunda" dedi.

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Fatih Altaylı, AKP kulislerini paylaştı: İkinci tura hazırlanalım

Anadolu Ajansı (AA), Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işleminin tamamlanması sonrası açıkladığı manipülatif sonuçlarda uzun süre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı önde gösterdi.

Anadolu Ajansı'nın Erdoğan'ı yüzde 50'nin altında göstermesiyle birlikte sosyal medya hesabından AKP kulisini paylaşan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Ak Parti yönetimi seçimin 2. Tura kaldığını söylemeye başladı. Genel merkezdeki ve saraydaki hava 2. Tura hazırlanalım yolunda."

Sandıklar kapandı, oylar sayılıyor: Anadolu Ajansı'na göre; Erdoğan'ın oyları yüzde 50'nin altına düştüSandıklar kapandı, oylar sayılıyor: Anadolu Ajansı'na göre; Erdoğan'ın oyları yüzde 50'nin altına düştüSeçim

Kaynak: Gerçek Gündem

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Fatih Altaylı seçim 2023 AKP Recep Tayyip Erdoğan
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