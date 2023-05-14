TİP Sözcüsü Sera Kadıgil: AKP’nin zayıf olduğu yerlerde on binlerce itiraz var; dayanın arkadaşlar

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, sosyal medya hesabından 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçimi oy sayımı süreci hakkında açıklama yaptı.

Sera Kadıgil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Sadece bu gece değil, gerekirse önümüzdeki 2 gün ayaktayız. Islak imzalı tutanakların alınması çok hayati" dedi.

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"GEREKİRSE 2 GÜN AYAKTAYIZ"

"Özellikle büyükşehirlerdeki tüm okullar benzer durumda. 6-7 kez sayım yapılan sandıklar oluyor. AA verilerine bakıp gözünüzü yorduğunuza bile değmez. Kaybettiği seçimde billboard astıracak tıynette bir yapıya karşı yarıştığımız asla akıllardan çıkmamalı.

On binlerce sandıkta itiraz var. Bunların geneli AKP’nin zayıf olduğu yerler. Sadece bu gece değil, gerekirse önümüzdeki 2 gün ayaktayız. Islak imzalı tutanakların alınması çok hayati.

Sabah 7’den beri özveriyle görev yapan, YSK kapısında bekleyen, tekrar tekrar aynı sandığı saymasına rağmen yılmayan tüm görevlilerimize sabır ve güç diliyorum. Dayanın arkadaşlar. Değecek."