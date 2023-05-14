Erdoğan, AA yüzde 50'nin altına düştü; AKP'li Çelik: Cumhurbaşkanımız ezici bir fark ile önde

AKP Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaparak Anadolu Ajansı'nda bile oy oranı yüzde 50'nin altına düşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimde ezici bir farkla önde olduğunu iddia etti.

Çelik, "Bir önceki toplantıda ifade ettim Sayın Kılıçdaroğlu adına konuşan İmamoğlu ve Yavaş 13. cumhurbaşkanı adına konuşuyordu dediler. Daha seçim sonuçları belli olmadan bu cümleyi 5-6 defa kurdular. Bu cümle sürçü lisan değil kasıtlı yapıldı. Yapılması gereken siyasi adap icabı oylar sayılıyorken milli iradeye saygı bütün siyasi partilerin temsilcilerine saygı çerçevesinde" dedi.

Çelik şunları kaydetti:

"Oy sayım süreci devam ediyor. Ak Parti'nin de Cumhur İttifakı'nın da Meclis'te açık ara önde olduğu görülüyor. Ona rağmen biz açıklama yapmıyoruz.

Sürece saygı gösteren sonuca da saygı gösterir. CHP tarafından sürece saygı gösterilmediğini, uyarmamıza rağmen özür dilenmemiştir. Bu milli iradeye saygısızlıktır. Biz bunu en köklü biçimde reddediyoruz.

Bizim burada dikkat çekmek istediğimiz şudur: Önce bir takım anketler yayınlamaya başladılar. Ta seçime girmeden zafer ilan etmeye başladılar. Şimdi de bugün iki belediye başkanı çıkıyor 13'üncü cumhurbaşkanı diye Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilan ediyor. Cumhurbaşkanımız ezici bir fark ile önde."