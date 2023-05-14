TİP'in adayı Gezi tutuklusu Can Atalay Meclis'e giriyor

TİP’in Hatay 1. Sıradan aday gösterdiği Gezi tutuklusu Can Atalay, AA’nın şu anki sonuçlarına göre Meclis’e girecek.

Atalay, Sonucun kesinleşmesi durumunda tutulduğu Silivri Cezaevi'nden tahliye edilecek ve TBMM’de görev yapacak.

TİP, AA’nın tartışmalı verilerine göre şu ana kadar 59 bin 987 oy ile yüzde 7,72 orana sahip.

Kaynak: Gerçek Gündem