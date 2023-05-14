Meral Akşener'den seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Akşener, "Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda! Kazanıyoruz" dedi.

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Meral Akşener'den seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama

Oy sayımı devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz... Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik. Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz! Sabaha kadar buradayız! Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda! Kazanıyoruz."

NE OLMUŞTU?

Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işleminin tamamlanması sonrası açıkladığı manipülatif sonuçlarla tepki çekmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Meral Akşener seçim 2023 İYİ Parti
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