Sözcü ve Halk TV’ye siber saldırı!
Türkiye tarihinin en kritik seçimini yaşarken muhalif medya organları siber saldırıya uğradı.
Sözcü gazetesi, internet sitesi sozcu.com.tr’ye siber saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.
Sözcü’nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “sozcu.com.tr'ye siber saldırı! Türkiye'nin en etkili haber sitesi http://Sozcu.com.tr sunucularına siber saldırı başlatılmıştır. Bu nedenle web sitemize erişilememektedir” dendi.
https://t.co/6Nc4uvNQyM'ye siber saldırı!— Sözcü (@gazetesozcu) May 14, 2023
Türkiye'nin en etkili haber sitesi https://t.co/6Nc4uvNQyM sunucularına siber saldırı başlatılmıştır. Bu nedenle web sitemize erişilememektedir.
Okurlarımızın dikkatine sunarız.
Halktv.com.tr de siber saldırıya uğradığını açıkladı. Halk TV’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Az önce yurt dışı kaynaklı bir siber saldırıya uğradık. Saldırı halen sürüyor. Engellemeler bizi yıldıramaz” dendi.
Türkiye, medyanın dürüstlük sınavından geçtiği bir gece yaşıyor. Halk TV'nin ekranından ve https://t.co/VkxDUBz6Oc'den gerçekleri duyurarak manipülasyonları bozuyor. Az önce yurt dışı kaynaklı bir siber saldırıya uğradık. Saldırı halen sürüyor. Engellemeler bizi yıldıramaz.— Halk TV (@halktvcomtr) May 14, 2023