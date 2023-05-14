Sözcü ve Halk TV’ye siber saldırı!

Türkiye tarihinin en kritik seçimini yaşarken muhalif medya organları siber saldırıya uğradı.

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Sözcü ve Halk TV’ye siber saldırı!

Sözcü gazetesi, internet sitesi sozcu.com.tr’ye siber saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sözcü’nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “sozcu.com.tr'ye siber saldırı! Türkiye'nin en etkili haber sitesi http://Sozcu.com.tr sunucularına siber saldırı başlatılmıştır. Bu nedenle web sitemize erişilememektedir” dendi.

Halktv.com.tr de siber saldırıya uğradığını açıkladı. Halk TV’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Az önce yurt dışı kaynaklı bir siber saldırıya uğradık. Saldırı halen sürüyor. Engellemeler bizi yıldıramaz” dendi.

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