İddia: Silopi'de yoğun silah sesleri geliyor, güvenlik güçleri kışladan çıkmıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yoğun silah seslerinin duyulduğu, ancak güvenlik güçlerinin kışladan çıkmadığı ileri sürüldü: "Tümgeneral Halil Soysal, iktidar milletvekili adayı Aslan Tatar'ı açıktan destekliyor, olaylara müdahale ettirmiyor."

Son Güncelleme:
İddia: Silopi'de yoğun silah sesleri geliyor, güvenlik güçleri kışladan çıkmıyor

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, kişisel Twitter hesabında Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşananlarla ilgili edindiği bilgileri paylaştı:

"Aldığımız bilgilere göre;

Şırnak Silopi ilçesi, şehir merkezinden yoğun silah sesleri geldiği, silahı aşiret üyesi şahısların attığı, güvenlik güçlerinin kışlalarından çıkmayarak olaylara müdahale etmediği,

- Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal’ın ( Hulusi Akarın himayesinde yükselerek bu göreve ikinci kez geldi) iktidar milletvekili adayı Aslan Tatar’ı açıktan desteklediği, bu geceki olaylara da müdahale ettirmeyerek Aslan Tatar’ın milletvekili seçilmesi yönünde tavrını gösterdiği.

- Bölgede yaşayan vatandaş ve güvenlik güçlerinin bu durumdan rahatsız olduğu, bu vakte kadar yoğun silah seslerinin devam ettiği ve Başverimli Beldesinde Asayişten Sorumlu Jandarma Karakol Komutanının önünde silah atma olayının devam ettiğini öğrenmiş bulunmaktayım."

Etiketler
Şırnak CHP Murat Bakan
Son Güncelleme:
Sözcü ve Halk TV’ye siber saldırı! Sözcü ve Halk TV’ye siber saldırı!
Salatalık kabuklarının 5 şaşırtıcı kullanım alanı! Birçok aşçı saklamıştı Salatalık kabuklarının 5 şaşırtıcı kullanım alanı! Birçok aşçı saklamıştı
Çiçeklerin dibine poşet çayı gömün! Sonuca inanamayacaksınız; Çiçekler de öneriyor Çiçeklerin dibine poşet çayı gömün! Sonuca inanamayacaksınız; Çiçekler de öneriyor
YSK Başkanı'ndan açıklama: Yurt içinde girilen veri yüzde 47,08 Yurt içinde sisteme girilen veri oranı yüzde 47,08
ÇOK OKUNANLAR
Sandığa giderken dikkat: Sakın unutmayın yoksa oy kullanamazsınız Sandığa giderken dikkat: Sakın unutmayın yoksa oy kullanamazsınız
Uzman isim açıkladı: Bu akşam internet kesilirse ne yapmalısınız? Bu akşam internet kesilirse ne yapmalısınız?
Canan Karatay haklı çıktı: Zararlı değil yararlıymış Canan Karatay haklı çıktı: Zararlı değil yararlıymış
Seçim günü izlenebilecek sinema tarihine damga vurmuş 10 kült film Seçim günü izlenebilecek sinema tarihine damga vurmuş 10 kült film
Türkiye kritik virajda: Gazeteler 14 Mayıs seçimlerini nasıl gördü? Gazeteler 14 Mayıs seçimlerini nasıl gördü?