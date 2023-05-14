İddia: Silopi'de yoğun silah sesleri geliyor, güvenlik güçleri kışladan çıkmıyor

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, kişisel Twitter hesabında Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşananlarla ilgili edindiği bilgileri paylaştı:

"Aldığımız bilgilere göre;

Şırnak Silopi ilçesi, şehir merkezinden yoğun silah sesleri geldiği, silahı aşiret üyesi şahısların attığı, güvenlik güçlerinin kışlalarından çıkmayarak olaylara müdahale etmediği,

- Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal’ın ( Hulusi Akarın himayesinde yükselerek bu göreve ikinci kez geldi) iktidar milletvekili adayı Aslan Tatar’ı açıktan desteklediği, bu geceki olaylara da müdahale ettirmeyerek Aslan Tatar’ın milletvekili seçilmesi yönünde tavrını gösterdiği.

- Bölgede yaşayan vatandaş ve güvenlik güçlerinin bu durumdan rahatsız olduğu, bu vakte kadar yoğun silah seslerinin devam ettiği ve Başverimli Beldesinde Asayişten Sorumlu Jandarma Karakol Komutanının önünde silah atma olayının devam ettiğini öğrenmiş bulunmaktayım."