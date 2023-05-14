YSK Başkanı Yener açıkladı: Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç oy aldı?

YSK Başkanı Ahmet Yener sisteme girilen verilere ilişkin açıklama yaptı.

Yener, şunları söyledi:

“YSK’nin veri girişiminde herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu değildir. Verilerimiz anlık olarak siyasi partilerimizle de payaşılmaktadır. Bilindiği gibi cumhurbaşkanı adayı sayımız 4, 24 tane de siyasi partimiz seçimlere katılmaktadır. Sandık alanlarından gelen sonuçlarından ilçe seçim kurullarına, ilçe seçim kurullarından da il seçim kurullarına veri girişi söz konusu olmaktadır. Şu ana kadar yüzde 47,08 yurt dışında ise yüzde 12,60 oy girişi gerçekleşmiştir.”

BİR KEZ DAHA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

YSK Başkanı Yener, bir açıklama daha yaparak, sisteme girilen yurt içi veri oranının yüzde 71,62 olduğunu açıkladı.

YSK Başkanı Yener, "YSK’nin sistemine yüzde 71,62, yurt dışı sandıklarda da yüzde 18,76’sı açılmış olup. Toplam sandıklarda açılma oranı yüzde 69,12’dir. Şu anda sisteme veri girişi devam etmektedir. Siyasi parti temsilcilerimiz de veri girişlerini izlemektedir. Veri girişinde herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu değildir" diye konuştu.

"YURT DIŞI OYLARINDA PROBLEM YOK"

YSK Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulunuyor.

Ahmet Yener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Yurt içinde yüzde 89,97, yurt dışında açılan sandık oranımız yüzde 30,8’dir. Genel açılan sandık oranımız yüzde 87,13’tür. Kamuoyunda dile getirilen yurt dışı oylarının geç açıldığına ilişkin hususa da açıklama getirmek istiyorum. 2018 yılında, yurt dışında oy kullanan seçmen sayımızın artışı 2018 yılında seçime katılan siyasi parti sayısının 8, 2023 yılında seçime katılan parti sayısının 24 olduğunun göz önünde bulundurulduğunda yurt dışı oylarının sayımındaki gecikmenin normal olduğu görülmektedir. Yurt dışı oylarının ilçe seçim kurulunda da oyların girişinde de oyların girişinde sıkıntı yoktur.”

PARTİLERİN OY ORANLARINI AÇIKLADI

Ahmet Yener, YSK önünde yaptığı açıklamada, "YSK'nin sisteminde, yurt içi sandıkların yüzde 71,64, yurt dışı sandıkların ise yüzde 18,76'sı açılmış olup toplam sandıklarda açılma oranı yüzde 69,12'dir." dedi

Sisteme veri girişinin devam ettiğini söyleyen Yener, siyasi parti temsilcilerinin süreci takip ettiğini ve Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden verilerin partilerle paylaşıldığını söyledi.

Yener, veri girişinde herhangi bir aksama ya da gecikmenin söz konusu olmadığını belirterek, önce sandık alanlarında daha sonra ilçe seçim kurullarında birleştirme yapılarak sistem üzerinden verilerin YSK'ye aktarıldığını söyledi.

Ahmet Yener, ilerleyen saatlerde tüm sandıklar açıldığı zaman kesin olmayan sonuçları kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

"Yurt dışı ilçe seçim kurulunda oyların girişinde herhangi bir sıkıntı yoktur"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yurt dışı seçim kurulunda oyların girişinde herhangi bir sıkıntı olmadığını bildirdi.

Yener, YSK önünde basın mensuplarına Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde açılan sandık oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"An itibarıyla yurt içinde açılan sandık oranı yüzde 89,97, yurt dışında açılan sandık oranımız yüzde 30,8'dir. Genel açılan sandık oranımız yüzde 87,13'tür." bilgisini paylaşan Yener, kamuoyunda "yurt dışı oylarının geç sayıldığı" yönündeki iddialara da açıklık getirmek istediğini belirtti.

"Yurt dışı ilçe seçim kurulunda da oyların girişinde herhangi bir sıkıntı, problem yok"

YSK Başkanı Yener, şunları kaydetti:

"2018 yılı verilerine göre 2023 yılında yurt dışında oy kullanan seçmen sayımızın artışı, 2018'de seçime katılan siyasi parti sayısının 8, 2023'te ise 24 olması hususu göz önüne alındığında, yurt dışı oylarının sayımındaki gecikmenin normal olduğu görülmektedir.

Yurt dışı ilçe seçim kurulunda da oyların girişinde herhangi bir sıkıntı, problem yoktur. Sizlerin de bildiği gibi 2018'deki işleyen süreç ile 2023'te işleyen süreç benzerlik arz etmektedir. Yurt dışı ilçe seçim kurulunun verilerinin girilmesi açısından şu anda kurulumuza il, ilçe seçim kurullarından ve yurt dışı seçim kurulundan veri girişinde herhangi bir problem yoktur. Kamuoyu rahat olsun."

Kaynak: Gerçek Gündem