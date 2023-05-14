Demirtaş: Gerekirse günlerce uyumadan hukuk mücadelesi yürüteceğiz
Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Gerekirse günlerce uyumadan hukuk mücadelesi yürüteceğiz, oyların çalınmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.
Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi ve sayım devam ediyor.
Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Demirtaş açıklamasında, Değerli arkadaşlarım, Elinizde ıslak imzalı tutanak olduğu sürece, er geç gerçek sonuçlara ulaşacağız. O oylar büyük çabalarla sandığa girdi. Gerekirse günlerce uyumadan hukuk mücadelesi yürüteceğiz, oyların çalınmasına asla izin vermeyeceğiz. Ha gayret gençler” dedi.