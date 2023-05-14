CHP, Rize’den 43 yıl sonra vekil çıkarıyor

Rize’de 1980’den bu yana ilk kez vekil çıkaran CHP, Tahsin Ocaklı'yı Meclis'e gönderiyor.

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CHP, Rize’den 43 yıl sonra vekil çıkarıyor

Türkiye’de cumhurbaşkanlığı yarışının yanı sıra milletvekili seçimleri de belli olmaya başlıyor. 

Buna göre, CHP Rize’de 1980’den bu yana ilk kez vekil çıkardı. Partinin kentteki birinci sıra adayı yüksek inşaat mühendisi Tahsin Ocaklı TBMM’ye gidiyor. 

Kentte toplam 265 bin 853 seçmen bulunuyor. Mevcut verilere göre CHP Rize’den 47 bin 520 oy almış görünüyor. 

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Tahsin Ocaklı  CHP Rize
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