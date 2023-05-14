TİP'li Barış Atay'dan Antalya açıklaması: Bu ucuz numaralara karnımız tok

TİP Antalya Milletvekili Adayı Barış Atay, Antalya'daki oy sayımlarına ilişkin açıklama yaparak "Bu ucuz numaralara karnımız tok" dedi.

TİP'li Barış Atay'dan Antalya açıklaması: Bu ucuz numaralara karnımız tok

 TİP Antalya Milletvekili Adayı Barış Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Antalya'da oy sayımlarının ve veri girişlerinin devam ettiğini belirtti.

Atay paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Antalya’da muhalefetin yüksek oy aldığı ilçelerde veri girişi durdu. akpnin yüksek oy aldığı, bakanın memleketi en büyük 3. ilçe olan Alanya bitti ama 5. büyük ilçe bir türlü bitmedi. Bu ucuz numaralara karnımız tok."

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