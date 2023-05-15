Sinan Oğan: 'Kimse korsan balkon konuşması yapmaya kalkışmasın'

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Oğan, “Hiç kimse “korsan” balkon konuşması yapmaya kalkışmasın, toplumu germeye kimsenin hakkı yoktur” dedi.

Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Twitter hesabı üzerinden tüm taraflara çağrıda bulunarak, “Hiçbir taraf seçimleri oldubittiye getirip “korsan” balkon konuşması yapmaya kalkışmasın. Tüm sandıklar açılıp netice net bir şekilde ortaya konmalıdır. Toplumu germeye kimsenin hakkı yoktur” dedi.

KULİS: KILIÇDAROĞLU, SİNAN OĞAN’I KUTLADI

Gazeteci Barış Pehlivan'ın CHP Genel Merkezi’nden edindiği kulis bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan’ı başarısından dolayı kutladı. İkilinin yakın bir zamanda bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.