Sinan Oğan: 'Kimse korsan balkon konuşması yapmaya kalkışmasın'

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, “Hiç kimse “korsan” balkon konuşması yapmaya kalkışmasın, toplumu germeye kimsenin hakkı yoktur” dedi. Gazeteci Barış Pehlivan'ın CHP Genel Merkezi’nden edindiği kulis bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan’ı başarısından dolayı kutladı.

Son Güncelleme:
Sinan Oğan: 'Kimse korsan balkon konuşması yapmaya kalkışmasın'

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Oğan, “Hiç kimse “korsan” balkon konuşması yapmaya kalkışmasın, toplumu germeye kimsenin hakkı yoktur” dedi.

Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Twitter hesabı üzerinden tüm taraflara çağrıda bulunarak, “Hiçbir taraf seçimleri oldubittiye getirip “korsan” balkon konuşması yapmaya kalkışmasın. Tüm sandıklar açılıp netice net bir şekilde ortaya konmalıdır. Toplumu germeye kimsenin hakkı yoktur” dedi.

KULİS: KILIÇDAROĞLU, SİNAN OĞAN’I KUTLADI

Gazeteci Barış Pehlivan'ın CHP Genel Merkezi’nden edindiği kulis bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan’ı başarısından dolayı kutladı. İkilinin yakın bir zamanda bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Etiketler
Sinan Oğan Kemal Kılıçdaroğlu CHP 2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim
Son Güncelleme:
TİP'li Barış Atay'dan Antalya açıklaması: Bu ucuz numaralara karnımız tok TİP'li Barış Atay'dan Antalya açıklaması: Bu ucuz numaralara karnımız tok
İstanbul’da sayılan oylar ilçe seçim kurullarına getiriliyor İstanbul’da sayılan oylar ilçe seçim kurullarına getiriliyor
Eklenince kemik suyu çorbasını daha çok lezzetlendiren baharat! Şifası da artıyor Eklenince kemik suyu çorbasını daha çok lezzetlendiren baharat! Şifası da artıyor
Sinan Ateş cinayetiyle gündemdeydi: MHP’li Olcay Kılavuz, Meclis dışı kaldı Sinan Ateş cinayetiyle gündemdeydi: MHP’li Olcay Kılavuz, Meclis dışı kaldı
Kulis: Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ı aradı Kulis: Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ı aradı
Evde pratik bir yöntemle kendi sosunuzu yapın! Usta sırrıyla biber sosunun hazırlanışı Evde pratik bir yöntemle kendi sosunuzu yapın! Usta sırrıyla biber sosunun hazırlanışı
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan balkon konuşması yapıyor Erdoğan balkon konuşması yapıyor
Kemal Kılıçdaroğlu: Sandıkları terk etmeyin Kemal Kılıçdaroğlu: Sandıkları terk etmeyin
Kulis: Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ı aradı Kulis: Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ı aradı
Sinan Oğan: 'Kimse korsan balkon konuşması yapmaya kalkışmasın' 'Kimse korsan balkon konuşması yapmaya kalkışmasın'
Uğur Dündar: 'Sonuçlar YSK’dan önce AKP Genel Merkezine gönderildi' 'Sonuçlar YSK’dan önce AKP'ye gönderildi'