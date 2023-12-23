Erdoğan'dan 'İstanbul depremine hazırlık' açıklaması: Start veriyoruz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı"nda açıklamalarda bulundu.

İstanbul depremine hazırlık çalışmalarına ilişkin konuşan Erdoğan, "Nisan ayında kentsel dönüşümle ilgili özgün bir projeyi paylaşmıştık. Yarısı Bizden kampanyasına yoğun teveccüh gösterildi. 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Toplamda 350 bin konut yapımını hedefliyoruz. Her bağımsız bölüm için 1.5 milyon TL destek vereceğiz. Kira desteği, kredi ve hibe şeklinde vereceğiz. Vatandaşımız 1.5 milyon ile evini yapacak, güvenli, huzurlu şekilde oturacaktır" dedi.

"İSTANBUL'UN DÖNÜŞÜMÜNE START VERİYORUZ"

"Yıkım programına da bugün başlayacağız" diyen Erdoğan, "Toplam 17 yapıda yer alan 261 bağımsız yapının yıkımını gerçekleştireceğiz. Ayrıca Gaziosmanpaşa, Bağcılar ve Pendik'te olmak üzere temeller atacağız. İstanbul'un Yüzyılın Dönüşümü programına start veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"6 ŞUBAT'IN MALİYETİ 104 MİLYOR DOLAR"

Erdoğan, "6 Şubat'ın maliyeti 104 milyar dolardan fazladır. Her depremden sonra yıllarımızı harcadık. Hiçbirimizin depremi hafife alma gibi bir lüksü olamaz. Bu topraklarda yaşamaya devam edeceksek depremi aklımızdan çıkaramayız" dedi.

"HEDEFİMİZ 5 YIL İÇİNDE DÖNÜŞTÜRMEK"

"Kentsel Dönüşüm ihtiyacının başında İstanbul var" diyen Erdoğan, "6 milyon konut ve 1,5 milyon ticari alandan oluşan 7,5 milyon bağımsız alan yer alıyor. 600 bini acilen dönüştürülmek zorunda. 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Hedefimiz 5 yıl içerisinde 600 bini acilen olmak üzere toplam 1,5 milyon bağımsız riskli bölümü dönüştürmektir. Bu amaçla uzmanların görüşünü alarak yol haritası hazırladık. Mevzuatta düzenlemeleri kısa süre önce yaptık" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem