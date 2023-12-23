Özgür Özel'den Tuzla Piyade Okulu'nda Atatürk'ün resmini takmayan teğmenlere tepki: Herkes haddini bilecek!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Menemen’de, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte; Devrim Şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'nin şehit edilişlerinin yıldönümü dolayısıyla CHP ve ADD’nin düzenlediği anma yürüyüşüne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım’da yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlere tepki gösteren Özel, "Derviş Mehmetlerin hadsizliği, onların karşısındakilerin Kubilay kadar cesur olması durumunda sonuçsuz kalır. Hepimize Derviş Mehmet karşısında Kubilay cesareti, onun iradesi, onun vatana bağlılığı örnek olmalıdır. Geçtiğimiz günlerde, 10 Kasım törenlerinde Atatürk’ün resmini yakasına asmayı reddeden sözde üç teğmene karşı, onlara karşı çıkan, müdahale eden dört tane teğmen, Kubilay’ın teğmenleridir, Atatürk’ün teğmenleridir, benim teğmenlerimdir" dedi.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Özel, "Atatürk resmini, 10 Kasım’da yakaya asmamayı mazeretlendiren bir Milli Savunma Bakanı, ‘toplu iğne yokmuş’ diyen Milli Savunma Bakanı, onların savunmasına, avukatlığına girişen Milli Savunma Bakanı; hangi koltukta oturduğunu, geçmişte hangi görevleri yaptığını, ona bağlı olan Genelkurmay’ın, kuvvetlerin görevinin ne olduğunu unutmasın. O ordu sivil siyasetin teminatıdır, demokrasinin teminatıdır, o ordunun görevi milli savunmadır. Ordunun askeri yeri askeriye, sivilin yeri siyasettir. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Özel, "Ancak yakasında Atatürk resmi takmayanlara hadlerini bildirenleri, görevlerini hatırlatanları, Atatürk resmi üzerinden görev yapmakta oldukları orduya, Atatürk’ün ordusuna meydan okuyanlara had bildirenleri o resmi asmayanlarla bir kefeye koymak, birlikte disipline vermek ve onlara medya organları üzerinden ‘cuntacı teğmenler’ demek hadsizliktir. Bu hadsizliği kabul etmiyoruz. Herkes haddini bilecek" dedi.

"MAZUR GÖRÜLEN HER YAKLAŞIM VATANA İHANETTİR"

"Atatürk’ün ordusunda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde asla ve asla Atatürk’e saygısızlık, onun hatırasına saygısızlık kabul edilemez" diyen Özel, "Bu mazur görülemez. Bu konuda gösterilen her tepki vatana bağlılıktır, mazur görülen her yaklaşım vatana ihanettir. Bunu böyle değerlendiriyoruz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Tuzla Piyade Okulu’nda bir teğmenin 10 Kasım’da yakasına Atatürk fotoğrafı takmamasıyla başlayan olaylarla ilgili tartışmalar ve hukuki süreç sürüyor. Bu süreçte Atatürk’e sahip çıkan teğmenler iktidar medyası tarafından cuntacılık yapmakla suçlanmıştı.

Olaylarda ismi geçen bir teğmenin geçen yıl bir tarikatın toplantısında cübbeli ve sarıklı fotoğrafını paylaştığını, aynı teğmenlerin Cuma namazına denk geliyor diye Özel Kuvvetler’e yapılan eğitim gezisine katılmadıklarını, teğmenlerin avukatlarının Tuzla Piyade Okulu'nda sarıklı dolaştığını ve okulda Hizbullah’a ait bir de yayının bulunduğunu belirtilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem