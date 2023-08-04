Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması: Türkiye'yi tarıyoruz, en doğru adayları tespit edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yerel seçim programıyla ilgili Erdoğan, “Yerel seçimlerle ilgili olarak seçim süreci başkanlığımız gerekli alt yapı çalışmalarını devam ettiriyor. Tüm vekillerimiz görev başında. Türkiye'yi tarıyoruz. En doğru adayları tespit edeceğiz” dedi.

PUTİN TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Rusya Devlet Başkanı Putin’le kısa süre önce telefonda konuşan Erdoğan, Putin’in Türkiye ziyaretiyle ilgili soru “Henüz tarih netleşmedi. Görüşmeleri yapıyorlar, görüşmeler çerçevesinde Ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek” yanıtını verdi.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA KARARLARI

TSK'da yeni komuta atamalarıyla ilgili de konuşan Erdoğan, “Bu atamadan çok çok mutlu oldum. Hele böyle bir kızımızın amiralliğe terfi etmesi bizi çok çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem