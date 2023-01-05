HDP'nin Hazine yardımına bloke konuldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), "HDP'nin kapatılması" istemli davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması talebini kabul etti.

HDP kapatma davasında, bir ay içerisinde savunmasını yapacak. Bir ay sonra tedbir kararı gözden geçirilerek, "tedbire devam" ya da "tedbir sonlandırılsın" kararı verilecek. HDP’ye bu yıl 179 milyonu 10 Ocak’a kadar olmak üzere toplamda 539 milyon TL hazine yardımı yapılacaktı.

HDP'DEN AÇIKLAMA

HDP, AYM’nin kararı üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, karara tepki gösterildi.

HDP’nin açıklaması şöyle:

“Hazine yardımı bulunan hesaplarımıza bloke kararı, iktidar talimatı ile uygulanan bir hak gaspıdır. Adil, demokratik bir seçim sürecini engellemeye ve seçmen iradesini yok saymaya dönük olan bu karar ne iktidarın kaybetmesine engel olur, ne bizim daha büyük kazanmamıza!”

Hazine yardımı bulunan hesaplarımıza bloke kararı, iktidar talimatı ile uygulanan bir hak gaspıdır. Adil, demokratik bir seçim sürecini engellemeye ve seçmen iradesini yok saymaya dönük olan bu karar ne iktidarın kaybetmesine engel olur, ne bizim daha büyük kazanmamıza! #GaspVar pic.twitter.com/PEpl37sP5k — HDP (@HDPgenelmerkezi) January 5, 2023

NE OLMUŞTU?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'ye ödenen hazine yardımının kesilmesi talebiyle ilgili Anayasa Mahkemesi’ne dün yanıt vermişti. AYM'ye gönderilen 11 sayfalık yazıda; HDP’nin terör örgütü PKK ile irtibatının dava sürecinde de devam ettiği ifade edilmişti. Ayrıca Hazine yardımının parti dışı faaliyetlerde kullanılmasının engellenmesi için HDP’nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulması gerektiği belirtilmişti.