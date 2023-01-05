TTB'den Ekrem İmamoğlu’na ziyaret

TTB heyeti, Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. TTB heyeti, İmamoğlu’nu, TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincan hakkında açılan davanın 11 Ocak’ta yapılacak duruşmasına davet etti.

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TTB'den Ekrem İmamoğlu’na ziyaret

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Genel Sekreteri Vedat Bulut, TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Taner Gören, İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nergis Erdoğan ve İTO Yönetim Kurulu üyesi Esin Tuncay, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bugün makamında bir araya geldi. Ziyarette İmamoğlu’na, İBB Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit eşlik etti.

Görüşmede, TTB Merkez Konseyi hakkında açılan ve 10 Ocak 2023’te Ankara’daki Dışkapı Adliyesi’nde duruşması yapılacak olan dava, TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında açılan soruşturma ve Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanma süreci ele alındı.

Ekrem İmamoğlu’nu Şebnem Korur Fincancı hakkında açılan davanın 11 Ocak 2023’te Çağlayan Adliyesi’nde yapılacak duruşmasına davet eden TTB heyeti, Türkiye demokrasisinin zor günler geçirdiğini, ancak dayanışma içinde demokrasiye ve emek-meslek örgütlerine sahip çıkılabileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Ekrem İmamoğlu
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