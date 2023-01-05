İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Gerçek Gündem'e konuştu: Altılı Masa'nın dağılma ihtimali yok 2-3 hafta sonra çok farklı şeyler konuşacağız

GERÇEK GÜNDEM -

Türkiye, 2023 seçimlerine yaklaşıyor. Siyasetin gündeminde, Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayı ve seçimlerin öne çekilmesi var.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 14 Aralık’ta verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı, yaklaşan seçimler öncesinde, İBB’ye AKP hükümeti tarafından kayyum atanma endişesini gündeme getirdi.

İYİ Parti’nin önemli isimlerinden İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Hilmi Hacaloğlu’na konuştu.

“ADAY KİM OLURSA MUAZZAM BİR DESTEKLE ADAYIN ARKASINDA OLACAĞIZ”

Kavuncu, Altılı Masa’nın adayının kim olacağıyla ilgili tartışmalara “Aday belirlenene kadar tartışmalar olur ama aday belirlendikten sonra kim olursa isim muazzam bir destekle muazzam bir konsensusla biz o adayın arkasında olacağız. Beraber kenetleneceğiz” ifadeleriyle değindi.

KAVUNCU: İKTİDARDA MASANIN DAĞILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA VAR AMA MASANIN DAĞILMA İHİTMALİ YOK

İBB Başkanı İmamoğlu’na verilen siyasi yasak kararının ardından muhalefet partileri arasında gerilim olduğu iddiaları kulislere yansımıştı. Siyasilerin karşılıklı açıklamalarının ardından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel’de buluştu. Görüşme sonra açıklama yapılmadı ancak iki tarafta masanın dağılmayacağı mesajını net bir şekilde verdi.

Buğra Kavuncu da masanın dağılmayacağı görüşünde. İktidarın masayı dağıtmak için çabaladığını vurgulayan Kavuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bence masanın dağılma ihtimali yok. İktidar kanadında öyle bir ümit var, öyle bir arzu var. Daha da ötesi bir çalışma var. Her kanalda hem de. Başka bir siyasi parti üzerinden veya bir belediye başkanı üzerinden. Veya araya nifak sokma, fitne sokma vs. Bunların hiçbirisi bizim için bir sebep olmaz. Olmayacak. Çünkü hiçbir siyasi partinin buna fırsat vermemesi lazım.

Bir il başkanı olarak söylüyorum bunu. Kendi mecramda buna dikkat etmek durumdayım. Bir dağılma ihtimali yok. Çünkü şu görülmüş; Türkiye’nin bir ümidi. Türkiye çağ atlayacak. Türkiye’nin ta Tanzimat’tan başlayan bir modernleşme çabası. 1923’le taçlandırdığı bir Cumhuriyet var. Akabinde birçok partili hayata geçme süreci var. Bunlar sancılı olmuş. Bunları bir günde çöpe atamazsınız. 150-200 yıllık bir çabadan bahsediyorsunuz. 18.48/ 20.10 Hiç kimse bu hikayenin dışında kalmak istemeyecektir, istemiyoruz. Türkiye’yi biz el birliğiyle o çağı atlatacağız.”

ORTAK ADAY OLACAK MI? “KARAR VERİLDİKTEN SONRA TARTIŞMA YAPANI AYIPLARIM”

Altılı Masa’ya dair bir diğer tartışma konusu da masanın seçimlere çoklu adaya girip girmeyeceği…

Kavuncu, bu sorunun yanıtının Altılı Masa’da olduğunu söyledi.

İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu, ortak aday tartışmasına ilişkin şunları kaydetti:

“Altılı masa kendisi bir mutabakatla karar verirse olur. Ama hani Altılı Masa’dan beş parti birisini aday gösterdi, öteki… Yok orada bir protokol var. Altılı Masa’nın iradesi ile iki aday üç aday. Ama masanın bozulmaması lazım.

Tek aday çıkmasının çok büyük bir ihtimal olduğunu görüyorum ben. Çünkü bizim genel başkanımız CHP, DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti hepsi tek adayın en güçlü havayı yaratacağında mutabıklar.

Az kaldı, 2-3 hafta sonra çok farklı şeyler konuşacağız. Katılıyorum, doğru insanlar merak ediyor. Haklarıdır soracaklar.

Kötü olan şu: Karar verildikten sonra tartışma yapanı ayıplarım, hangi partiden olursa olsun. X kişi Altılı Masa’nın adayı dendi o protokolü yaptı. Tartışma yapan ayıp etmiş olur, yanlış yapmış olur. O gün bitmiştir. O güne kadar yapılanlar çok yorucudur. Ama o günden sonra yapılanlar tehlikelidir. Önemli olan tamam dendiğinde işin bitmiş olmasıdır.”

Kaynak: Gerçek Gündem