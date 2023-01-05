Tekirdağ'da bir simit fırınının vitrininde gezen fare ekipleri harekete geçirdi!
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir simit fırınının vitrininde gezen fare görüntülerinin ardından zabıta müdürlüğü ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.
Çerkezköy ilçesinde iddiaya göre, simit fırını kapandıktan sonra gece saatlerinde ortaya çıkan bir fare, beslenmek için fırındaki ürünler üzerinde gezmeye başladı.
Fırındaki simit hamurunun üzerinde bir süre gezinen fare beslenmeye çalışırken, o anlar çevreden geçen bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
DENETİM YAPILDI
Zabıta müdürlüğü ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, söz konusu fırını denetledi.
Gerekli tedbirlere uyulmadığı gerekçesiyle fırınla ilgili tutanak tutuldu ve bin 295 lira idari para cezası kesildi.
Ayrıca işletmeye, eksiklerinin giderilmesi için 15 gün süre verildi.
Kaynak: İHA
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