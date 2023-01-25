AYM Raportörü: HDP'nin talebi reddedilsin!

Anayasa Mahkemesi Raportörü, HDP'nin "kapatılma kararı ertelensin" talebinin reddedilmesini istedi.

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AYM Raportörü: HDP'nin talebi reddedilsin!

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemli davada, partinin "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu yarın karara bağlayacak.

AYM  raportörü, HDP’nin “kapatma davasının seçim sonrasına ertelenmesi” talebinin reddedilmesini istedi.

KAPATMA DAVASI

Kapatma davasıyla ilgili süreçte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, sözlü açıklamasını 10 Ocak 2023'te yaptı.

HDP yetkililerinin, belirlenecek bir günde sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) HDP
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