"Erdoğan'ın ayakkabılarını elimizle yalamalıyız" diyen AKP'li Şenel Yediyıldız'a anlamlı hatırlatma: “Kimin eteğini öptünüz de ağzınız lezzet buldu?”

AKP Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız’ın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik övgüleri üzerine yaşanan tartışma sürüyor. Yediyıldız, yaşça kendisinden küçük Erdoğan’a ‘ağabey’ diye hitap ettiği konuşmasında, “Tayyip ağabey Türkiye’nin başında. Dünyanın lideri. Kendi kendimize ihanet etmek gibi bazı şeylere sapıyoruz. Şimdi kalkıp da böyle ucuz sebeplerle Tayyip ağabeye ihanet etmek, Türkiye’ye ihanet etmektir… Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım…” demişti.

KİMİN AYAĞINA KAPANDINIZ DA BAŞINIZ GÖĞE ERDİ?

Bu sözleri bugünkü köşe yazısına taşıyan Karar yazarı Taha Akyol, bu ifadelerin asırlardır devam eden ‘itaat’ kültürünün dışavurumu olduğunu belirtti.

Bu düşünce biçimini, “Hür düşünmeye imkan vermeyen, yanlışları eleştirerek düzeltme hukukunun gelişmesini engelleyen bir kültür…” olarak tanımlayan Akyol, şöyle devam etti:

Ben hiçbir şey demeyeceğim, sözü, Namık Kemal’e bırakıyorum. Bizde hürriyet fikrinin, kuvvetler ayrılığının, aydınlanmanın, parlamentarizmin ve “vatan” şuurunun öncüsü büyük düşünürümüz Namık Kemal…

Magosa sürgünündeyken 1874-75 yıllarında yazdığı “Rüya” adlı eserinde yazdıklarına bakın:

“Kimin eteğini öptünüz de ağzınız lezzet buldu? Kimin ayağına kapandınız da başınız göğe erdi? Dudaklarınız tuzlu, tuzlu çuhalara yapıştıkça şeker mi peyda oluyor? Yüzünüz terli, terli sahtiyanlara (kunduralara) dokundukça burnunuza mis kokusu mu geliyor?..”

YARATTIĞI SONUÇ ORTADA

Yediyıldız’ın, sözlerinin ‘haddini aşmak’ değil bir siyasi kültür olduğunu belirten Akyol, yazısına şöyle devam etti:

“Bu siyasi kültür ‘yukarıda’ sorumsuzluk ve eleştirilmezlik, ‘aşağıda’ itaat ve intisap üretiyor, yanlışları düzeltmek mümkün olmuyor.

Türkiye milli gelirde on yıl geri gitti, bir AK Partili çıkıp da “neden?” diye sormadı, grupta bir genel görüşme açılmadı.

Kavga etmediğimiz ülke kalmadı; Araplar dahil… AK Parti grubunda dış politika hiç müzakere konusu olmadı!

Çıkardıkları kanunu da aynı kanunun Beştepe’den geri gönderilmesini de alkışladılar.

Sonuç ortada, Türkiye 2023 yılında, 2012’deki seviyesine düştü!”

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