Son anket: Yurttaş seçimlerin ertelenmesini istemiyor

İstanbul Ekonomi Araştırma, Türkiye'nin Raporu anketini hazırladı. Ankette katılımcıları 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hükümetin ne kadar başarılı olup olmadığı soruldu.

Ankete göre, Toplumdaki her üç kişiden biri hükümetin deprem sürecindeki afet yönetimini “çok

başarısız” şeklinde değerlendiriyor. Buna “başarısız” değerlendirmesinde bulunanları da eklediğimizde oran %45’e yükseliyor. Diğer taraftan toplumun %38’i hükümeti afet yönetim sürecinde “başarılı” veya “çok başarılı” görüyor.

NE HÜKÜMET NE MUHALEFET YURTTAŞ DAYANIŞMAYA GÜVENİYOR

Ankette, afet yönetimi konusunda katılımcılara "En çok neye güveniyorsunuz" sorusu yönetildi. Katılımcıların yüzde 87'sinin cevabı gönüllü yardımlar yani dayanışma oldu. TSK ise yüzde 79 ile ikinci olarak en çok güvenilen kurum oldu. Üçüncü olarak ise yüzde 76 ile Haluk Levent’in AHBAP Derneği sıralamayı takip etti.

AFAD’a güven yüzde 59, KIZILAY’a güven ise yüzde 57 seviyesinde kaldı. Son sıralarda ise belediyeler ve valilikler yer aldı.

YURTTAŞ SEÇİMİN ERTELENMESİNİ İSTEMİYOR

"Deprem sonrası afetzedelerin KYK yurtlarında kalması için uzaktan eğitime geçilmesi kararını

destekliyor musunuz?" sorusuna ise yüzde 60'ın yanıtı "hayır" oldu. Yüzde 35 ise kararı destekledi.

Ankete göre yurttaş seçimin ertelenmesini de istemiyor. Yüzde 71 seçimin zamanında yapılması gerektiğini söylerken yüzde 29 seçimin ertelenmesi gerektiği görüşünde.