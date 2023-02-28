HDP'li Bülbül, AKP'li Yakup Taş'ı hatırlattı: Kendi vekilinize bile sahip çıkamadınız, yazık size günah size yuh size!

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, AKP Milletvekili Yakup Taş'ın enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini hatırlatarak "Kendi milletvekilinize bile sahip çıkamadınız. Yazık size günah size yuh size!" dedi. 

HDP'li Bülbül, AKP'li Yakup Taş'ı hatırlattı: Kendi vekilinize bile sahip çıkamadınız, yazık size günah size yuh size!

Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem sebebiyle verdiği aranın ardından bugün yeninde toplandı. 

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, söz alarak 11 ili etkileyen deprem nedeniyle iktidarı eleştirdi. Bülbül, AKP Milletvekili Yakup Taş'ın enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini hatırlatarak "Kendi milletvekilinize bile sahip çıkamadınız. Yazık size günah size yuh size!" dedi. 

Bülbül şunları kaydetti:

"Selde olduğu gibi, yangında olduğu gibi depremde de aynı akıbet oldu. Ahmet Taş kardeşime başsağlığına gittim. Yakup Taş ailesinden 28 kişi kaybetti. Ailesine de başsağlığına gittim. Vekilinize bile sahip çıkamadınız. Hala çıkmış bize başka başka şeylere bin dereden su getirerek bir şey yaptığınızı ispatlamaya çalışıyorsunuz. Bu deprem değildir. Bu merkez üssü AKP olan bir yıkımdır."

Pilav böyle pişirilirse tutmama ihmali yok. Üstelik tencerede de yapılmıyor Pilav böyle pişirilirse tutmama ihmali yok. Üstelik tencerede de yapılmıyor
Kuş Uçuşu dizisinde başroldü.. Kötü haber geldi Kuş Uçuşu dizisinde başroldü.. Kötü haber geldi
TTB yöneticilerinin duruşması ertelendi; Şebnem Korur Fincancı: Hodri meydan! Fincancı: Kayyum atamakla olmuyor, bizim yaptıklarımızı yapabilecekseniz buyurun hodri meydan!
Türkiye ve Japonya: İşte 2 afet sonrası değişim Türkiye ve Japonya: İşte 2 afet sonrası değişim
ÇOK OKUNANLAR
Deprem sonrası ilk anketi köşesinden açıkladı: Deprem oy tercihlerini değiştirdi mi? Deprem sonrası ilk anketi köşesinden açıkladı: Deprem oy tercihlerini değiştirdi mi?
Kahramanmaraş depremini 3 gün önce bilmişti, net tarih verip uyardı: '7 ve 8'in üzerinde olabilir' Kahramanmaraş depremini 3 gün önce bilmişti, net tarih verip uyardı: '7 ve 8'in üzerinde olabilir'
EYT'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelişme: Tablo ortaya çıktı EYT'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelişme: Tablo ortaya çıktı
Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım: Herkes yaşattığını yaşayacak Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım
Yapı Kredi mart ayı emekli promosyonlarını güncelledi Yapı Kredi mart ayı emekli promosyonlarını güncelledi