Sivas'ta orman köylülerinin sorunları Meclis gündeminde

CHP Sivas Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Ulaş Karasu, Sivas’ta orman köylülerinin yakacak odun sıkıntısını Meclis gündemine taşıdı. Orman köylülerinin her yıl devlete belirlenen ücreti ödeyerek kışlık yakacak odunlarını ormandan karşıladıklarını hatırlatan Karasu, bu yıl tarifelerdeki yüksek artışlar nedeniyle köylülerin mağdur olduğunu söyledi.

Karasu, Sivas’ta 400’ün üzerinde köyün orman ve ormana yakın köy durumunda olduğunu belirterek köyde yaşayan vatandaşların yakacak odun konusundaki sorunlarını dile getirdi. Orman köylülerinin her yıl devlete belli bir ücreti ödeyerek kışlık yakacaklarını ormandan karşıladıklarını anımsatan Karasu, bu yıl ise yüksek artışlar nedeniyle köylülerin önemli sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.

CHP'li Karasu, kendisine gelen şikayetlere göre geçen yıl Zara’nın Büyükköy Köyü’nde “Köylü Pazar Satışları” üzerinden gerçekleşen zati odun satışının köydeki bir hane için 6 metreküp üzerinden 710 lira, bu yıl ise aynı ormandan toplanan ve aynı miktardaki odun için 2072 lira talep edildiğini belirtti. Karasu, “Odunun fiyatı geçen yıla göre üçe katlanmış, yani yüzde 192 oranında bir artış var. Köylüler, yaklaşan kış öncesinde bu nedenle odun temini yapamıyor” dedi.

Tarifenin bugünden itibaren zamlanacağı bilgisinin de kendisine ulaştığını belirten Karasu, “Köylüler, kara kış öncesinde adeta perişan edildi. Köylerde yaşayan insanlar, devlete her yıl ödedikleri para karşılığında kışlık odunlarını ormandan kesim yaparak karşılıyordu. Bu yıl, yakacak odundaki fiyatların yüksekliği nedeniyle yaklaşan kara kış öncesinde odun temini yapamadılar” dedi.

BAKANA SORDU

Yapılan tarife bedellerinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Karasu, konuyu hazırladığı soru önergesiyle Tarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı’ya da sordu. Karasu, Yumaklı’dan şu sorulara yanıt verilmesini talep etti:

2020-2021-2022 ve 2023 yıllarında özelde Sivas gösterilmek üzere ülkemiz genelinde kaç orman köyü ve köylüsü, ormanlardan üretilen zati yakacak odun satışından yararlanmıştır?

2020-2021-2022 ve 2023 yılları itibari ile köylüden alınan bedeller arasındaki artış ne olmuştur?

Orman ürünlerine ait tarife bedelleri hangi kriterlere göre belirlenmektedir? Tarife bedellerdeki artışlarda “Köylü Pazar Satışları”nın ayrı tutulması ve köy hane halkının zati odun ihtiyaçlarının köylülere daha düşük ücretler ile karşılanması bakanlığınızın gündeminde midir? Olacak mıdır?