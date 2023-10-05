CHP'li Deniz Demir, Milli Eğitim Bakanlığı'na sordu: Depremle böyle mi mücadele edeceğiz?

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, Milli Eğitim Bakanlığı'na Ankara’da depreme dayanıklı olan okul binalarının sayısını sordu. Bakanlık verdiği cevapta, ilde 2 bin 133 okul binasının bulunduğunu ve 2016 yılından itibaren 228 okul binasının depreme dayanıklılık testinin yapıldığını kaydetti.

BU HIZLA GİDERSE 2050 YILINI DA GEÇER

2018 yılında AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenen ve 1 Ocak 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan deprem risk haritasına göre Ankara’nın 3. ve 4. derece deprem bölgesi kuşağında yer aldığını söyleyen CHP’li Demir, “Çamlıdere ve Evren ilçelerimiz 1. derece deprem bölgesinde; Bala, Elmadağ, Nallıhan ve Kızılcahamam ilçelerimiz ise 2. derece deprem bölgesinde bulunuyor. Kuzey Anadolu Fayı’nda oluşacak 7 ve üzeri büyüklüğündeki bir depremin 1944 yılındaki Bolu-Gerede Depremi'nde olduğu gibi bu bölgelerde hasara yol açabileceği ifade ediliyor. Bu hızla gidilirse 2050 yılında bile okulların testleri bitmemiş olacak” dedi.

TARİHE NOT DÜŞÜYORUZ!

Bakanlığın verdiği cevabı değerlendiren CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2016 yılından itibaren, Ankara sınırları içerisinde bulunan 2 bin 133 okuldan 228’i için depreme dayanıklılık testi yapılmış ve bunlardan 38’i için yıkım kararı alınmış, 5’ise yıkılmış. Yani aktif durumdaki ve testi yapılan okulların yüzde 17’si kullanılamaz halde olduğu halde kullanılmış ve test sonrası boşaltıldığı anlamı çıkıyor. Bu sayı çok büyük bir rakamdır, aynı zamanda hükümetin deprem politikasına ilişkin samimiyetini göstermektedir. Türkiye’nin başkentinde durum buysa, varın gerisini düşünün. Buradan başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm hükümet kanadına sesleniyorum; bir an önce deprem güçlendirmesi gereken okulların güçlendirmesini yapın, diğer okulların da depreme dayanıklılık testlerini yaptırın. Bu süreçler çok hızlı ve uzman kişi ve kurumların gözetiminde olsun. Biz, bu rakamlarla tarihe not düşüyoruz, yüzbinlerce öğrencinin eğitim gördüğü ve canını devletine teslim ettiği bu kurumlar başta olmak üzere diğer tüm yapılarda depremle ilgili gerekli tüm önlemleri alın. Tek bir can kaybına daha tahammülümüz kalmadı; Erzincan, İzmit, Gölcük, Elazığ ve Hatay depremleri ciğerlerimizi yaktı, artık ders alalım.”

Bakanlık, Ankara’daki okullara ilişkin Demir’in önergesine verdiği cevapta; 33 binanın yıkım ihalesinin devam ettiğini, 190 bina için güçlendirme çalışması yapılması yönünde karar alındığı, bunlardan 63’ünde ise deprem güçlendirme ve onarım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.