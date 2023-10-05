Erdoğan'ın güvenliğini sağlamak günlük 245 asgari ücrete denk!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma bütçesi bir yılda iki katına çıktı. Erdoğan'ın güvenliğini sağlamak için her gün 2.8 milyon TL harcanıyor.

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Erdoğan'ın güvenliğini sağlamak günlük 245 asgari ücrete denk!

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı 2023’ün ilk 8 ayında 693.4 milyon harcadı. Bu veriler doğrultusunda Erdoğan’ın günlük korunma maliyeti 245 kişinin asgari ücretine karşılık gelen 2.8 milyon TL. Saray’ın koruma giderleri geçen yılın ağustos ayında 337.7 milyon TL olmuştu.

Cumhuriyet’in Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mali tablolarında yer alan bilgilerden derlediği haberine göre, Cumhurbaşkanlığı korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, yılın ilk sekiz ayında 693 milyon 420 bin 840 TL harcadı. Başkanlığın 2023 yılına ilişkin yaptığı harcamalar şu şekilde:

Ocak: 99 milyon 991 bin TL

Şubat: 168 milyon 761 bin TL

Mart: 245 milyon 98 bin TL

Nisan: 318 milyon 434 bin TL

Mayıs: 391 milyon 85 bin TL

Haziran: 472 milyon 143 bin TL

Temmuz: 583 milyon 491 bin TL

KORUMA SAYISI BİLİNMİYOR

Erdoğan’ın koruma sayısı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili 2021 yılında eski CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi sunmuş,

sorulardan yalnızca “Erdoğan’ın koruma personeli sayısı kaç” sorusu cevaplanmıştı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görev alanına giren hususlar, herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşturulmayacak şekilde, yeteri kadar personel ve teçhizatla yerine getirilmektedir” ifadeleri yer almıştı.

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