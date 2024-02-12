Sivas Katliamı 10 yıl sonra AYM gündeminde! “Katillerin cezasızlıkla ödüllendirildiği bir düzende davamızın adil yargılama sonucunu beklemiyoruz ama..."

Anayasa Mahkemesi (AYM), Madımak Katliamı’nda hayatını kaybedenlerin yakınlarının 2014'te yaptığı bireysel başvuruyu 15 Şubat'ta değerlendirecek. Davanın 30 yıllık avukatı Şenal Sarıhan ve Madımak Katliamı’nda hayatını kaybeden şair-yazar Metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok dava ile ilgili Gerçek Gündem’e konuştu.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, 2 Temmuz 1993'te Sivas’ta Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenlerin yakınlarının 2014'te yaptıkları bireysel başvuruyu 15 Şubat'ta değerlendirecek.

Madımak Katliamı’nda hayatını kaybedenlerin yakınlarının, 2014'te Yüksek Mahkeme’ye yaotıkları başvuruda, yargılama sürecinin etkili yapılmadığı ve adil yargılamaya ilişkin hükümlerin ihlal edildiği belirtilmişti.

2014'teki bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümünce 29 Haziran 2021'de görüşülmüş ve incelenmesi ertelenmişti. Yüksek Mahkeme, 14 Aralık 2023'te başvuruyu tekrar ele aldı ama görüşülmesini bir kez daha erteledi. Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü ise en son 25 Ocak 2024'te, bireysel başvurunun Genel Kurula sevkine karar verdi. Genel Kurul, başvuruyu 15 Şubat Perşembe günü görüşecek.

MADIMAK KATLİAMI



1993 yılında Sivas’ta düzenlenen Pir Sultan Abdal şenlikleri için arasında Aziz Nesin'in bulunduğu onlarca aydın, sanatçı ve yazar Sivas’a gitti. Ancak Sivas'ta yapılan kışkırtmalar sonrasında kent merkezinde toplanan kalabalık bir grup “Cumhuriyet Sivas’ta kuruldu, Sivas’ta yıkılacak” sloganlarıyla Madımak Oteli'ne yürüdü. Yaklaşık 15 bin kişinin otele saldırması ve Madımak Oteli’ni yakması sonucunda 33'ü aydın ve 2’si güvenlik görevlisi olmak üzere 35 kişi katledildi.

AVUKAT ŞENAL SARIHAN: “MADIMAK KATLİAMI, ALEVİLERE YÖNELİK KASITLI VE SİSTEMLİ BİR YOK ETME ÇABASININ SONUCUDUR”

Gerçek Gündem’e konuşan davanın 30 yıllık avukatı Şenal Sarıhan, Madımak Katliamı davası için “Sadece Alevi topluluğuna yönelik değil aynı zamanda sol görüşlere sahip ilerici ve devrimci özellikleri olan aydınlara yönelik de bir katliamdır, Sivas Katliamı” diye konuştu.

Avukat Şenal Sarıhan uzun yıllar boyunca insan hakları savunuculuğu yaptı

15 Şubat’ta Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) talepleri doğrultusunda karar vermesi gerektiği inancında olduklarını belirten Sarıhan, Madımak Katliamı’nın Alevi topluluğuna yönelik kasıtlı ve sistemli bir yok etme çabasının sonucu olduğunu söyledi:

“Madımak Katliamı davasının arkasında özellikle Alevi toplumuna karşı çok bilinçli saldırılar var. Kahramanmaraş ve Çorum olayları var. Sadece Alevi topluluğuna yönelik değil aynı zamanda sol görüşlere sahip ilerici ve devrimci özellikleri olan aydınlara yönelik de bir katliamdır Sivas Katliamı. Pek çok sanatçının hedef alındığı bir katliam Sivas Katliamı. Bunun en azından diğer iddialarımız yönünden kabulü gerektiği inancındayım.”

Anayasa Mahkemesi’nin, Madımak Oteli’nde hayatını kaybedenlerin yakınlarının 2014’teki bireysel başvurularının 15 Şubat’ta gündeme alınmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sarıhan, başvurunun Genel Kurula sevk edildiğini söyledi:

“2014 yılında sonuçlanmış olan Cafer Erçakmak davası vardı. Bu davada önce 126 kişi hakkında karar verildi ama bir kısmı tefrik edilmişti. Tefrik edilen sanıklardan Cafer Erçakmak ve arkadaşları hakkındaki davada birçok iddiada bulunduk ama esas olarak insan haklarına aykırılık söz konusuydu. Ayrıca mahkemenin zaman aşımı kararı vermemesiyle ilgili iddialarda da bulunduk. 7 sanık vardı, biri vefat etmişti ve 146/1’den yargılanıyordu. Diğerleri ise 146/3’ten yargılanıyordu. İç hukukumuza göre zaman aşımı süresi 20 yıl görünüyordu. Biz davayı düşürmeyin, görüşün ve karar verin diye ısrarcı olduk. Bu davadan ötürü şu anda AYM’deki başvurumuz görüşülecek.”

“ETKİLİ SORUŞTURMA YAPILMADI VE YAŞAM HAKLARI İHLAL EDİLDİ”

Avukat Sarıhan, Madımak Katliamı davasında etkili soruşturma yapılmadığı ve yaşam hakkının ihlal edildiğini söyledi ve ekledi:

“Başvurumuzun 10’uncu yılındayız. Oldukça uzun bir yargılama süreci oldu. Sadece eylemin insanlığa karşı suç olduğu değil aynı zamanda ilgili soruşturmanın yapılmadığıyla ilgili iddialarımız da var. Nasıl bir karar verileceğini bekliyoruz.”

ZEYNEP ALTIOK: 10 YIL GEÇTİ, GEÇEN AYLARDA İKİNCİ DAVA DA ZAMAN AŞIMINA UĞRATILDI

Gerçek Gündem’e konuşan Madımak Katliamı’nda hayatını kaybeden şair ve yazar Metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok, “10 yıl geçti, geçtiğimiz aylarda ikinci dava da zaman aşımına uğratıldı. O davanın da AYM başvurusu yapıldı, artık bir 10 yıl da o beklenir herhalde. Bundan önce 10 yıl görüşmedikleri şeyi bu ikinci dava karara bağlandığından beri sürekli görüşeceğiz diye ilan edip sonra da görüşmeden çıkarıyorlar” dedi.

Zeynep Altıok bir dönem CHP Milletvekilliği yaptı

“BU DAVA TÜM İNSANLIK SUÇLARIYLA İLGİLİ EMSAL BİR DAVA”

Altıok, Madımak Katliamı Davası’nın, Sivas’tan sonra olan, kimisinin davası bile açılmayan bütün faili meçhul siyasi cinayetler ve katliamlar için zaman aşımı meselesine karşı bir mücadele olarak görüldüğünü söyledi:

“Bu dava tüm insanlık suçlarıyla ilgili emsal bir dava olduğu için önemsiyoruz çünkü bu saatten sonra gidip de kişiye özel aflarla serbest bırakılan katillerin olsa olsa yenilerinin serbest bırakılacağını görüyoruz. Suçlu olanların yargıya taşınmayacağını da biliyoruz. Anayasa tanımlamasına, yasal düzenlemeye ihtiyaç var.”

“CUMHURBAŞKANI HERHANGİ BİR HUKUK SÜRECİNE BİLE BAŞVURMADAN FETVA VERİRİ GİBİ 2 KATİLİ DE AFFETTİ”

Madımak Katliamı’nı organize eden, planlayan, kışkırtan, teşvik eden ve katliam gerçekleştiği süreçte müdahale etmesi gereken resmi kurumların sorumlu kişilerin yargılanmadığını belirten Altıok, sadece eylemcilerden oluşan kişilere “göstermelik” bir ceza verildiğini söyledi:

“Daha korkunç olanı da bu kişilerin sürekli mağdur ve mazlum gösterilmesi oldu 30 yıl boyunca. Cumhurbaşkanı önceden kendi kişiye özel tercihiyle herhangi bir hukuk sürecine bile başvurmadan fetva verir gibi 2 katili de affetti. Zaten 2013 yılında iki davadan biri zaman aşımına uğramıştı. O zaman da zaten AYM’ye başvuru yapılmıştı ama bu diğer dava zaman aşımı kararına uğrayana kadar tam 10 yıl boyunca hiçbir şekilde görüşülmedi çünkü bu davaya bir emsal teşkil edileceği düşünülüyordu.”

“KADIN KATİLLERİNİN CEZASIZLIKLA ÖDÜLLENDİRİLDİĞİ BİR DÜZENDE ADİL YARGILAMA SONUCUNU BEKLEMİYORUZ AMA..."

Altıok, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti ve ekledi:

“Bugün zaten AYM’nin Yargıtay’ı, Yargıtay’ın AYM’yi dinlemediği, hukukun hiçbir şekilde işletilmediği, bir kişinin fetvalarıyla katillerin sokağa salındığı, sokakta kadın katilinin, çocuk istismarcının cezasızlıkla ödüllendirildiği bir düzende ne kendi davamızın adil yargılama sonucunu bekliyoruz ne de buna dair bir beklentimiz var ama sonuna kadar takipçisi olacağız.”

MADIMAK KATLİAMI DAVASI: 15 BİN SALDIRGANDAN SADECE 124 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI

1993 yılında yaşanan Madımak Katliamı’yla ilgili üç ayrı dava açılmıştı. Madımak Oteli önünde polis kayıtlarına göre 15 bin saldırgan vardı ancak sadece 200 kişi gözaltına alınmış ve 124 kişi hakkında dava açılmıştı. Dava Ankara 1 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde (DGM) görülmüştü.

Çok uzun süren yargılamalar sonucunda 33 sanık idam cezası, 14 sanık 15 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı. İdam cezasının kaldırılmasıyla birlikte 33 sanığın cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi. Fakat haklarında idam cezası verilen ve sonradan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çevrilen sanıkların çoğu yurt dışına kaçtı ya da kaçırıldı.

Katliam sanıklarının avukatlığını ise bugün AKP'de siyaset yapan kişiler üstlenmişti.

Madımak Katliamı’nın “1 numaralı sanığı” olarak bilinen Cafer Erçakmak'ın arasında bulunduğu firari beş sanığın davası ise 2012'de zaman aşımı nedeniyle düşürüldü. Mahkeme, katliamın insanlığa karşı suç olduğuna ilişkin müştekilerin talebini kabul etmedi.

Cafer Erçakmak 18 yıldır Avrupa’da aranıyordu ancak cenazesi 2011 yılında Sivas’taki evinden çıkmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem