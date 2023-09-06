Madımak failinin affına Eren Aysan'dan tepki: Yaşadığım duygunun sözcüklerle bir ilgisi kalmadı artık!
Sivas' davasının sanıklarından Hayrettin Gül cezasının kaldırılmasına ilişkin karara, Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan tepki gösterdi.
Sivas Katliamı davasında müebbet hapse mahkum edilen Hayrettin Gül'ün kalan cezasının kaldırılmasına tepkiler sürüyor.
Madımak Oteli'ndeki katliamda babası şair Behçet Aysan'ı kaybeden Eren Aysan da karara tepki gösterdi.
X hesabından paylaşımda bulunan Aysan "Şu habere saatlerce baktım. Baktım. Baktım. Baktım… yaşadığım duygunun sözcüklerle bir ilgisi kalmadı artık! Ben susayım babam Behçet Aysan konuşsun: “Bilirim yarın diye bir şey var” dedi.
Şu habere saatlerce baktım. Baktım. Baktım. Baktım… yaşadığım duygunun sözcüklerle bir ilgisi kalmadı artık! Ben susayım babam Behçet Aysan konuşsun: “Bilirim yarın diye bir şey var” https://t.co/4024pkmcwh— eren aysan (@tekirkedi) September 6, 2023