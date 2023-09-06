Madımak failinin affına Eren Aysan'dan tepki: Yaşadığım duygunun sözcüklerle bir ilgisi kalmadı artık!

Sivas' davasının sanıklarından Hayrettin Gül cezasının kaldırılmasına ilişkin karara, Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan tepki gösterdi.

Madımak failinin affına Eren Aysan'dan tepki: Yaşadığım duygunun sözcüklerle bir ilgisi kalmadı artık!

Sivas Katliamı davasında müebbet hapse mahkum edilen Hayrettin Gül'ün kalan cezasının kaldırılmasına tepkiler sürüyor.

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Madımak Oteli'ndeki katliamda babası şair Behçet Aysan'ı kaybeden Eren Aysan da karara tepki gösterdi.

X hesabından paylaşımda bulunan Aysan "Şu habere saatlerce baktım. Baktım. Baktım. Baktım… yaşadığım duygunun sözcüklerle bir ilgisi kalmadı artık! Ben susayım babam Behçet Aysan konuşsun: “Bilirim yarın diye bir şey var” dedi.

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