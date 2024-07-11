Sırrı Süreyya Önder ve Mahmut Tanal Yine Formunda: Meclis'te Kahkaha Tufanı Koptu

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in, CHP'li Mahmut Tanal'ın elektrik sorusuna verdiği yanıt herkesi güldürdü. İkili arasında geçen diyalog sonrası Meclis'teki herkes güldü.

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Sırrı Süreyya Önder ve Mahmut Tanal Yine Formunda: Meclis'te Kahkaha Tufanı Koptu

TBMM’deki komik atışmaları ile gündeme gelen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, bir kez daha herkesi güldürdü.

CHP’nin 9 Temmuz’da saat 21:00’da olan ışık kapatma eyleminin olduğu gün yapılan oturumda söz alan Mahmut Tanal, Şanlıurfa halkının ışık-kapatma eylemine elektrikler kesik olduğu için katılamayacağını söyleyerek "Işıkları açın kapatın eylemimize Şanlıurfa'da elektrikler kesik olduğu için Şanlıurfa'daki vatandaşlarımız bu hakkını kullanamamış. Şanlıurfa'nın bu elektrik sorunu nasıl halledilecek?" diyerek Sırrı Süreyya’dan cevap bekledi.

Tanal’ın bu çıkışına yanıt veren Önder, "Sayın Tanal, sizde bir sıkıntı var. Belediye orada duruyor, çöpü gidiyorsun Urfa müftüsüne, elektriği bana soruyorsun" dedi. Önder ayrıca, “Sen çözüm aramıyorsun da başka bir muhatap arıyorsun gibi. İnşallah bir gün Enerji Bakanı olursam, Urfa’ya özel bir önem vereceğim” sözlerini ekledi. Önder’in bu çıkışı sonrası Meclis’te kahkaha tufanı koptu.

Sırrı Süreyya Önder ve Mahmut Tanal Yine Formunda: Meclis'te Kahkaha Tufanı Koptu - Resim : 1

MÜFTÜ OLAY NE?

Şanlıurfa Müftüsü Ramazan Tolan, 1 Temmuz'da navigasyonla cami ararken Tanal ile karşılaşmıştı. Mahmut Tanal, müftü Tolan'a "Temizlik imandandır deniliyor. Bu şehrin hali ne? Temizlik ve din açısından ne dersiniz?" diye sormuş, müftü cevap olarak "Bana ne" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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