Taze Atanmıştı: Eski AKP'li Başkan ve 'Kayyım' Valinin Şaibeli Geçmişi

Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ’a yeni valiler atanmıştı. Vali atamalarında dikkat çeken isim, Diyarbakır’a atanan Murat Zorluoğlu oldu.

Bir dönem AKP’den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Valiliği’ne atandı. Murat Zoroğlu aynı zamanda 2017 yılında Van Valisi olarak görev yapmış ve aynı zamanda Van Belediyesi’ni kayyım olarak yönetmişti. Zorluoğlu’nun kayyımlık dışında da birçok skandalı olduğu ortaya çıktı.

Yeniçağ’dan Gülsüm Alpkıray’ın haberine göre, Murat Zorluoğlu’nun Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı 2019-2024 yılları arasında birçok tartışmalı işlem gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Zorluoğlu, makam odasını İstanbul'dan 898 bin lira değerinde mobilyalarla donatması ve belediyeyi 500 milyon TL borçla devralıp beş yılın sonunda 2 milyar TL borçla devretmesiyle gündeme geldi. Ayrıca, belediye iştiraki TRABEL şirketinin yönetiminde görev alarak buradan maaş aldığı da iddialar arasında yer aldı.

KAYINBİRADERİ DE BELEDİYEYE GİRDİ

Zorluoğlu'nun göreve geldikten sonra kayınbiraderini önce özel kalem müdürlüğüne, ardından Muhtarlar Dairesi Başkanlığı'na ve son olarak da belediyenin Turkuaz şirketi yönetim kurulu üyeliğine getirdiği öne sürüldü. Bu atamaların basına yansımasının ardından Zorluoğlu, kayınbiraderinin özel kalem müdürlüğünü vekâleten yürüttüğünü ve sadece Muhtar İşleri Daire Başkanlığı’ndan maaş aldığını belirtti. Kısa bir süre sonra ise Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kuruldu ve kayınbiraderi Turan bu birimin başına getirildi.

İŞSİZ VATANDAŞA ÇİRKİN YANIT

Başkan Zorluoğlu, işsizlik nedeniyle kendisine başvuran genç bir çifte verdiği yanıtla da tepki topladı. Gökhan Öztürk isimli genç, Zorluoğlu’na üç yıldır işsiz olduğunu ve belediyede bile iş bulamadığını dile getirerek, “Askerden geleli üç yıl oldu. Eşim hemşire, benim mesleğim tekstil. İş bulamıyorum. 200 bin lira borcum var. Her işi yaparım” dedi. Öztürk, intihar girişiminde bulunanların belediyede işe alındığını iddia ederek, “Biz de bir yere mi çıkalım?” diye sordu. Zorluoğlu ise “Biz o şekilde kimseyi almıyoruz. Çıkana atla diyoruz, atlıyor” şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem