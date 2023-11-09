Sırrı Süreyya Önder: Kendi nöbetimde Yargıtay'ın Can Atalay hükmünü okutmayı kabul etmeyeceğim

HEDEP Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Yargıtay’ın Meclis’e gönderdiği ‘Can Atalay’ hükmüyle ilgili yaptığı açıklamada, “Anılan hüküm Meclis Genel Kurulunda okutulmayıp iade edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Önder, yayınladığı açıklamada, kendi nöbetinde ilgili hükmü okutmayı kabul etmeyeceğini belirtti.

Önder açıklamasında şunları söyledi:

Anılan hüküm Meclis Genel Kurulunda okutulmayıp iade edilmelidir. Aksi halde, kendi nöbetimde bunu okutmayı kabul etmeyeceğimi bildirmek isterim. Bunun Anayasaya, evrensel hukuk ilkelerine ve ettiğim görev yeminine en uygun tutum olduğunu düşünüyorum.

YARGITAY AYM KARARINI UYGULAMADI

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararını uygulamayan Yargıtay 3. Dairesi, Atalay'ın başvurusuna ilişkin 'hak ihlali' kararı veren AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Yargıtay'ın kararında Meclis'e de suçlamalarda bulunulmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem