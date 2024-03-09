Sinan Oğan İYİ Parti adayı için oy istedi

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, İYİP'in Yerköy adayına destek vermek için sahaya indi.

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Sinan Oğan İYİ Parti adayı için oy istedi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere giren, ikinci turda ise Cumhur İttifakı saflarında yer alan Sinan Oğan, İYİ Parti Yerköy ilçesi belediye başkan adayına destek için Yozgat’a gitti.

Oğan, Yerköy Belediye Başkanı ve İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ferhat Yılmaz’ı önce makamında ziyaret etti, daha sonra da seçim irtibat bürosuna geçerek, burada seçmenlere seslendi. Oğan, İYİ Parti adayı Yılmaz oy istedi.

NE OLMUŞTU?

Seçim döneminin en çok gündemde olan isimlerinden biri de Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan’dı. İlk turda aldığı 5,2'lik oy alan Oğan, ikinci turda Erdoğan'dan yana tavır aldı. Buna yönelik tepkilere hep bir planları olduğunu söyleyen Oğan, destekçilerine "plana sadık kal" çağrısı yapmıştı.

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