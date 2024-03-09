CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tugay: 'CHP çatısı altında birleşin'

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Balçova'da muhtar ve muhtar adayları ile buluştu. Hükümetin yanlış politikalar nedeniyle özellikle ekonomik açıdan birçok yurttaşı mağdur ettiğini söyleyen Başkan Tugay, “Herkesi CHP çatısı altında birleşmeye davet ediyorum” dedi.

Son Güncelleme:
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tugay: 'CHP çatısı altında birleşin'

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Balçova'da muhtarlar ve muhtar adaylarıyla buluştu.

İzmir'in sorunlarını bildiğini ve seçildikten sonra bunları çözmek için çok çalışacağını yineleyen Tugay, “Bazı insanlar için siyaset, kendi kişisel hırslarını tatmin etme, yandaşı zengin etme alanıdır. Biz bütün bunların dışındayız. Bu ülkenin iyi ve kötü gününü, sıkıntılarını yaşamış, o sıkıntıları çözmeyi kendine dert edinen siyasetçileriyiz. İnsanlarımızın, gençlerimizin isyanını duyuyorum. 'Artık yeter' diyorlar. Artık ülkeyi soyduğunuz, yalanlarınızla kandırdığınız yeter. Artık sizin gibileri istemiyoruz. Bu ülkeyi koruyarak geliştiren yöneticiler istiyoruz” dedi.

“ÜLKEYE UMUT OLACAK YENİ BİR SÖYLEMLE YOLA ÇIKTIK”

CHP'nin ülkeye umut olacak yeni bir söylemle yola çıktığını vurgulayan Tugay, “Eylül- Ekim ayında yapılacak kurultayla beraber CHP artık bütün adaylarını ön seçimle gösterecek. Ben bir dahaki dönem başkan adayı olmak istersem, ön seçime gireceğim. Eğer seçilirsem aday olabileceğim” diye konuştu.

İzmir'e hizmet etmek isteyenleri kimsenin engellemediğini, bundan sonra da engellemeyeceğini söyleyen Tugay, şöyle dedi:

“Yeter ki işin içinde rant, talan, hırsızlık olmasın. Ama İzmir’e hizmet etme niyetleri yok. Dertleri sadece zengin olmak. Yandaşlarını zengin etmek. Yazıktır. Bu şehri kimseye teslim etmeyeceğiz. Seçimden öyle güzel bir sonuçla çıkalım ki ders olsun. Aynı zamanda da bu hükümetin değişmesi, bunların gitmesi, yanlış siyaset anlayışının ülkenin tamamından arındırılması lazım. 31 Mart'ta öyle bir sonuç çıksın ki erken seçim yapmak zorunda kalsınlar. Hükümetin mağdur ettiği herkesi partimizde birleşmeye davet ediyorum. Size söz veriyorum. Seçildiğimiz gün rozetimiz bir kenarda olacak. Kentteki her vatandaşımıza ayrım yapmadan hizmet vereceğiz.”

“SİZİ BAŞKANIMIZ OLARAK İLAN ETTİK”

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tugay, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'ni (TEMAD) de ziyaret etti. TEMAD Balçova Kadın Kollarının etkinliğine katılan Tugay, “İzmir'de bu seçimi çok güzel bir başarıyla kazanacağız. 31 Mart'tan sonra Türkiye için yeni bir sayfa açılacak” dedi.

Cemil Tugay daha sonra Balkan Göçmenlerinin Kültürünü Yaşatma Araştırma ve Dayanışma Derneği’ni (BAL-KÜLTÜR) ziyaret etti. BAL-KÜLTÜR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serkan Ulaş ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Tugay, Balkan ezgileri ve meşaleler ile karşılandı.

Tugay, “Belediye bünyesinde siyasi olmayan bir Balkan Masası oluşturabiliriz. Bunu da sizlerle beraber yapabiliriz. Belediye bünyesinde farklı, herkesi kucaklayan bir yapı kuralım” dedi. Cemil Tugay'a burada üzerinde “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay” yazan bir Atatürk portresi hediye edildi. Dernek Başkanı Ahmet Serkan Ulaş, “1 Nisan sabahını bekleyemedik. Sizi şimdiden başkanımız olarak ilan ettik” dedi.

Etiketler
CHP 2024 Yerel Seçimleri
Son Güncelleme:
Ev kuşu olarak bilinen 3 burç... Onlarla dışarıda plan yapmanız zor Ev kuşu olarak bilinen 3 burç... Onlarla dışarıda plan yapmanız zor
Geçen seçim İmamoğlu'na 'Sana börek yaparım ama oy vermem' demişti: Mahruze teyze tercihini açıkladı Geçen seçim, 'Börek yaparım ama oy vermem' demişti, tercihini açıkladı
Kızıl Goncalar sezon finali ne zaman? NOW TV'nin yeni dizisinden üzücü haber Kızıl Goncalar sezon finali ne zaman? NOW TV'nin yeni dizisinden üzücü haber
CHP'li Başarır: 'Erdoğan emekliye acı çektirmekten zevk alıyor' CHP'li Başarır: 'Erdoğan emekliye acı çektirmekten zevk alıyor'
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanı açıkladı, milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: AKP'den memur emekli maaşında büyük oyun! AKP'den memur emekli maaşında büyük oyun!
Eylem Tok'un eski eşi Bülent Cihantimur'la ilgili dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı Eylem Tok'un eski eşiyle ilgili dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı
Kritik veri geldi, uzmanı açıkladı: Borsa İstanbul'un yönü neresi? Borsa İstanbul'un yönü neresi?
Altın fiyatları art arda 4 gündür rekor tazeliyor: Gram altın neden yükseliyor? Gram altın neden yükseliyor?
Seçil Erzan: Banka biliyordu, beni Türkiye’nin en büyük dolandırıcısı yaptılar Seçil Erzan: Banka biliyordu, beni Türkiye’nin en büyük dolandırıcısı yaptılar