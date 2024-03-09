Geçen seçim İmamoğlu'na 'Sana börek yaparım ama oy vermem' demişti: Mahruze teyze tercihini açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi pazarda karşılaştığı “Sana börek, kete yaparım ama oy vermem” diyen Mahruze Keleş’i, Sultanbeyli’deki evinde ziyaret etti. Geçen 5 yılın sonunda fikri değişen Keleş, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oyunu İmamoğlu’na vereceğini kendine has üslubuyla açıkladı. İmamoğlu’nun Keleş’e yanıtı, “Oy verse de vermese de insan sevilmez mi? Ben herkesi seviyorum. Oy verse de olur, vermese de olur. Ama bugün ‘Oyumu vereceğim’ diyorsa, Allah razı olsun. Ben de ona layık olurum yani” oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ayhan Koç ile birlikte pazar ziyareti yaptı. İmamoğlu ve Koç, Battalgazi Mahallesi’ndeki semt pazarı ziyaretinde, vatandaşların ve esnafın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlardan gelen öneri, şikayet, talep, destek ve temennileri alan İmamoğlu’nun Sultanbeyli’deki ikinci adresi, Turgutreis Mahallesi oldu. İmamoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçim sürecinde 16 Ocak 2019’da gerçekleştirdiği ilk pazar ziyaretinde tanıştığı Mahruze Keleş’in evine, Koç ile birlikte konuk oldu.

5 YIL SONRA YİNE BİR ARAYA GELDİLER

İmamoğlu ve Mahruze Teyze, yaklaşık 5 yıl sonra tekrar bir araya geldi. Mahruze-Hasan Keleş çifti, İmamoğlu’nu, ana menüsünde ketenin bulunduğu mükellef bir sofrada ağırladı. İmamoğlu, kendisini, “Senin için sabaha kadar yatmadım. Vallahi senin sevdiklerini hep yaptım” sözleriyle karşılayan Keleş’e sofrayı göstererek, “Ne güzel şeyler yapmışsın” şeklinde yanıtladı. Renkli sohbetin bundan sonrası özetle şöyle gerçekleşti:

Keleş: Yine kavuştuk Allah’a şükür.

İmamoğlu: Allah ayırmasın.

Keleş: Amin.

İmamoğlu. Maşallah iyi gördüm sizi.

Keleş: Ben iyiyim de adam hasta.

İmamoğlu: Niye?

Hasan Keleş: Yaşlılık. O kadar rahatsızlık olacak.

KELEŞ’İN ANNESİYLE TELEFONDA KONUŞAN İMAMOĞLU: “ALLAH'IN İZNİYLE MAHRUZE ABLA’NIN OYUNU ALMAYA GELDİK”

Sohbetin bu noktasında Mahruze Keleş’in annesi telefonla kızını aradı.

Keleş: Ana, sonra konuşalım. He ana. E kim gelecek, Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu geldi. Bak, selamımı söyle diyor.

Telefonu alan İmamoğlu: Ellerinden öperim. Tanıştık annemle. Sağ ol anneciğim, sağ ol. Allah'ın izniyle Mahruze Abla’nın oyunu almaya geldik. Alıp gideceğiz. Yok yok, yine biz dua isteriz, başka bir şey istemeyiz.

Keleş: Canın sağ olsun. Senin aha bu gelmen yetti bana zaten. Senin aha bu güler yüzün, öyle gelmen, böyle alçak gönüllülüğün, milletle böyle açık açık konuşmam… Yani vallahi tatlı dil, güler yüz… Cehennemi de buradan götürüyor, cenneti de aha bu dilimiz.

İmamoğlu: Öyle öyle. Ne güzel söyledin.

Keleş: Her şeyi buradan götürüyoruz. Ne yapalım? Hepimizi Allah yarattı. Allah yaratmazsa biz buralara gelmezdik.

GAZETECİLER SORDU: “OY VERECEK MİSİNİZ?”

KELEŞ: “E DEDİM YA, ‘SENİNLEYİM’ DEDİM

Esprilerin ve kahkahaların havada uçuştuğu sohbetin son bölümlerinde gazeteciler, Keleş’e, “Mahruze Hanımcığım, oy verecek misiniz? 2019’dan beri bu soruyu çok merak ediyoruz” sorusunu yöneltti. Keleş’in soruya yanıtı, “E dedim ya, dedim ya. ‘Seninleyim’ dedim” oldu. Keleş, gazetecilerin “Bu eve pek çok isim girdi. Sayın İmamoğlu'yla olan ilişkiniz ne durumda artık” sorusu üzerine ise “Valla bunun güler yüzü, tatlı dili yeter. Benim oğlum gibi seviyorum. Başkalarını böyle davet etsem gelmezlerdi. Telefon açsam, hemen ‘Alo.’ Kendi çıkıyor”

İMAMOĞLU: “OY VERSE DE VERMESE DE İNSAN SEVİLMEZ Mİ?”

Gazeteciler Keleş’e, “O zaman önce gönlünüzü, şimdi oyunuzu mu kazandı” sorusunu yöneltince, İmamoğlu araya girip, “Önce duasını, sonra gönlünü, sonra oyunu” dedi. Keleş, İmamoğlu’nu, “Doğru, evet. Allah. Allah'a kurban olayım. Allah ne derse, o olur” sözleriyle onayladı. İmamoğlu ise, gazetecilerin, “Keteyi yediniz mi” sorusuna, “Aldım, aldım, arabama aldım” yanıtını verdi.

İmamoğlu, Keleş ailesinin evinden ayrılırken kendisine yöneltilen, “Herkesin oyunu alırım, demiştiniz dün de yine meydanlarda. En zor AK Parti seçmeni Mahruze Keleş'in de oyunu almış gibi görünüyorsunuz…” sorusuna da “Şöyle. Hep söylerim; insana emek önemli. İnsanın gönlüne girmek önemli. İnsanın duasını almak önemli. Ben hep diyorum; önce duasını alırsın, sonra gönlünü kazanırsın, sonra oyunu alırsın. Oy nasip. Yani ben şöyle… ‘Oyunu istiyorum. Oy oy oy…’ Yani oy verse de vermese de insan sevilmez mi? Ben herkesi seviyorum. Oy verse de olur, vermese de olur. Ama bugün ‘Oyumu vereceğim’ diyorsa, Allah razı olsun. Ben de ona layık olurum yani” şeklinde yanıtladı.

Keleş, İmamoğlu’nu evinin balkonundan el sallayarak uğurladı.

İMAMOĞLU VE KELEŞ’İN HİKAYESİ

31 Mart 2019 yerel seçim kampanyasının temeline, “partisinin en az oy aldığı ilçelere ziyaretleri” oturtan İmamoğlu’nun pazarda karşılaştığı, o dönemde 60 yaşında olan Mahruze Keleş ile yaşadığı diyalog, İstanbul kadar tüm Türkiye’nin gündemine oturmuştu. İmamoğlu’nun siyasetçi olduğunu öğrenen Keleş, diyaloğun başında hayat pahalılığından yakınmış ve CHP adayına nereli olduğunu sormuştu. İmamoğlu’ndan “Trabzon” cevabını alan Keleş, “Ben de Gümüşhaneliyim” yanıtını vermişti. İmamoğlu’nun CHP adayı olduğunu öğrenen Keleş, “Sen Tayyip Erdoğan’a bağlı değilsen, sana oy yok” karşılığını vermişti. Keleş, İmamoğlu’nun, “Ben CHP’nin İBB Başkan adayıyım” demesi üzerine, “Yok yok, onlardan iş olmaz. Sana börek, kete yaparım ama oy vermem” yanıtını vermişti. Bunun üzerine İmamoğlu, “Senden oyunu değil, duanı istiyorum. Seçimi kazanacağım ve evinize geleceğim, böreklerinizi, ketelerinizi yiyeceğim, enerji alıp, 5 yıl deli gibi çalışacağım” karşılığını vermişti. İBB Başkanı olduktan sonra sözünü tutan İmamoğlu, 6 Ağustos 2019’da Sultanbeyli Turgutreis Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etmişti. İmamoğlu’nun ardından, dönemin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Keleş ailesinin evine ayrı ayrı ziyaretlerde bulunmuştu.

Kaynak: ANKA