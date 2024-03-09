Mehmet Ali Aydınlar'ın acı günü: Annesi son yolculuğuna uğurlandı

İş insanı Mehmet Ali Aydınlar'ın vefat eden annesi Samime Aydınlar'ın cenazesi, Malatya'nın Arapgir ilçesinde toprağa verildi.

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Mehmet Ali Aydınlar'ın acı günü: Annesi son yolculuğuna uğurlandı

İş insanı Mehmet Ali Aydınlar'ın vefat eden annesi Samime Aydınlar'ın Arapgir Şerif Ağa Camisi'ne getirilen cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Tekke Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine, Samime Aydınlar'ın oğulları Mehmet Ali Aydınlar, Erhan Aydınlar, yakınları, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, kurum amirleri, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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