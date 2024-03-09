Kaçırdığı kadının evini basan erkek katliam yaptı!

Muş’un Korkut ilçesine bağlı Alazlı köyünde ikamet eden C.O., yaklaşık 1 yıl önce Mutki’nin Kavakbaşı beldesine bağlı Arpalıseki Mahallesi’nde ikamet eden A.İ. isimli kadını kaçırdı. Ancak kadının ailesi bir süre sonra çocuklarını bulup eve getirdi.

Bunun üzerine iki aile arasında başlayan husumet nedeniyle dün gece köye gelen C.O., ailenin yaşadığı evi bastı. Çıkan tartışma üzerine zanlının silahla ateş açması sonucu kaçırdığı A.İ., baba M.İ. ve oğlu N.İ., hayatını kaybetti, anne N.İ. ise ağır yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.İ., ambulansla Mutki Devlet Hastanesi’ne, ardından da Bitlis devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen baba ve 2 çocuğunun cenazesi de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Jandarma, olayın ardından kaçan C.O.’nun yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA