Kaçırdığı kadının evini basan erkek katliam yaptı!

Bitlis’in Mutki ilçesinde kaçırdığı kadının evini basan şahıs, 3 kişi öldürdü 1 kişiyi de yaralayıp olay yerinden kaçtı.Edinilen bilgiye göre...

Kaçırdığı kadının evini basan erkek katliam yaptı!

Muş’un Korkut ilçesine bağlı Alazlı köyünde ikamet eden C.O., yaklaşık 1 yıl önce Mutki’nin Kavakbaşı beldesine bağlı Arpalıseki Mahallesi’nde ikamet eden A.İ. isimli kadını kaçırdı. Ancak kadının ailesi bir süre sonra çocuklarını bulup eve getirdi.

Bunun üzerine iki aile arasında başlayan husumet nedeniyle dün gece köye gelen C.O., ailenin yaşadığı evi bastı. Çıkan tartışma üzerine zanlının silahla ateş açması sonucu kaçırdığı A.İ., baba M.İ. ve oğlu N.İ., hayatını kaybetti, anne N.İ. ise ağır yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.İ., ambulansla Mutki Devlet Hastanesi’ne, ardından da Bitlis devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen baba ve 2 çocuğunun cenazesi de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Jandarma, olayın ardından kaçan C.O.’nun yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Erkek Şiddeti Kadın cinayetleri
ATV'nin en sevilen dizisinde işler karışıyor! Aldatmak dizisinde zor karar ATV'nin en sevilen dizisinde işler karışıyor! Aldatmak dizisinde zor karar
İşin sırrını bilen evi kısa sürede temizliyor! Temizliği kolaylaştıran 9 sır İşin sırrını bilen evi kısa sürede temizliyor! Temizliği kolaylaştıran 9 sır
Mersin'de yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi Mersin'de yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
Üstü kapalı söyledi ama... CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan, Tunç Soyer'e sitem CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan, Tunç Soyer'e sitem
ÇOK OKUNANLAR
Eylem Tok'un eski eşi Bülent Cihantimur'la ilgili dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı Eylem Tok'un eski eşiyle ilgili dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı
Uzmanı açıkladı, milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: AKP'den memur emekli maaşında büyük oyun! AKP'den memur emekli maaşında büyük oyun!
Kritik veri geldi, uzmanı açıkladı: Borsa İstanbul'un yönü neresi? Borsa İstanbul'un yönü neresi?
Altın fiyatları art arda 4 gündür rekor tazeliyor: Gram altın neden yükseliyor? Gram altın neden yükseliyor?
Seçil Erzan: Banka biliyordu, beni Türkiye’nin en büyük dolandırıcısı yaptılar Seçil Erzan: Banka biliyordu, beni Türkiye’nin en büyük dolandırıcısı yaptılar